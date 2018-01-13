İBB’den Ensar Vakfı’na 5 katlı bina!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ensar Vakfı ile yine protokol imzaladı. Ataşehir’deki bir bina yurt olarak kullanılmak üzere vakfa verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayı meclis oturumunda tartışmalı bir protokole imza atıldı.

“Ensar Vakfı 3. Ek Protokolü”nün imzalanmasına oy çokluğu ile karar verildi. Protokole göre Ataşehir İnönü Mahallesi Nene Hatun sokakta yer alan 705 metrekarelik parsel üzerindeki bina yurt binası olarak Ensar Vakfı'na verildi. Yurtta öğrenci kapasitesinin yüzde 10'una kadar dar gelirli, yoksul muhtaç, kimsesiz ve engelli öğrenciler bedelsiz olarak barındırılacak. Yurdu Ensar Vakfı işletecek, bakım, onarım, elektrik ve su gibi giderlerini karşılayacak. Protokolün geçerlilik süresi ise 1 yıl.

HEPSİNİ VERELİM BİTSİN!

Karara itiraz eden CHP'li Meclis Üyesi Taner Kozanoğlu, “Bu artık rutin bir hale geldi. Niye her ay bir şey veriyoruz? Emlak Daire Başkanlığı'ndan bir yazı isteyelim. İBB'nin mülkiyetinde en kadar gayrimenkulü varsa çıkarsın. Hangilerini istiyorlarsa verelim. Her ay Ensar'a TÜRGEV'e babamızın malını değil İBB'nin malını veriyoruz” diye tepki gösterdi. CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, 3.5 yılda 13-14 vakfa tahsis yapıldığını ifade ederek “Vakıfların bu yurt işine girmesi sakıncalı. Kontrol dışı işleri oluyor. Kontrol dışı işleri olan vakıfları İBB bu kadar destekçisi olmamalı” diye konuştu.