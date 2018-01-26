Otobüsten indikten sonra takip etti! Polise ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla ihbarda bulundu

Ankara'da otobüste yolculuk sırasında yanındaki bir kişiyle sohbet eden M.A. isimli vatandaş, aynı otobüste bulunan başka bir kişi tarafından otobüsten indikten sonra takip edilip ‘Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret’ iddiasıyla polise ihbar edildi.

Ankara’da otobüste yolculuk sırasında yanındaki bir kişiyle sohbet eden M.A. isimli kadın, aynı otobüste bulunan başka bir kişi tarafından otobüsten indikten sonra polise ihbar edildi.

M.A. ile aynı otobüsle seyahat ettiğini söyleyen bu kişi, M.A.'nın otobüsteyken başkasıyla sohbet ettiği ve bu sırada ‘Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret' içeren sözler kullandığını iddia etti. İhbarcı, M.A.'yı otobüsten aynı yerde inip takip ederek, polisin gelmesinin ardından M.A.’yı gözaltına aldırdı. Polis tarafından gözaltına M.A. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

CHP’Lİ EMİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE GİDEREK GÖZALTINA ALINAN M.A. İLE GÖRÜŞTÜ

Olayın duyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Emniyet Müdürülüğü’ne giderek M.A. ile görüştü. Görüşmede M.A.’nın kendisine, söz konusu içerikli hakaretlerde bulunmadığını; kasıtlı ya da kasıtsız birinin iftirasına uğradığını söylediğini belirtti.

Konuyla ilgili Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;

“Bir arkadaşıyla otobüste 15 Temmuz süreci ve Gezi olaylarıyla ilgili sohbet ederken, kendisini ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iftirasıyla karakolda bulan partilimiz M.A.’ın yanındayız. Sonunda herkesi iftiracı/ihbarcı yapmayı başardılar; polis de bir iftiranın peşinde!!!”