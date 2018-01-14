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Son Dakika… CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında terör örgütü propagandası, T.C. Devleti'ni ve kurumlarını aşağılamak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. Kaftancıoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

19:2914 Ocak 2018
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Son Dakika… CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında terör örgütü propagandası, T.C. Devleti'ni ve kurumlarını aşağılamak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. Kaftancıoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cemal Canpolat'ın yerine dün seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda terör propagandası yaptığı iddia edilerek ihbarda bulunuldu.

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Söz konusu paylaşımları incelemeye alan başsavcılık, paylaşılan tweetleri tutanak altına alarak Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı.

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CHP il Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, “PKK ve DHKP-C propagandası”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KAPTANCIOĞLU SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞIMLARDA BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşmanın ardından Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

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Kaftanoğlu açıklamasında, “Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır” ifadelerini kullandı.

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Kaftanoğlu ayrıca, “Gerek şahsım, gerek partimle ilgili karalama kampanyası yürüten herkesle yargı önünde hesaplaşacağım” ifadelerinde bir paylaşımda daha bulundu.

Son güncelleme: 22:5414.01.2018
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