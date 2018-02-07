Son dakika haberi… Afrin’de tanksavarlı saldırı: 2 askerimiz şehit oldu

Afrin'den 2 askerin şehit, 11 askerin ise yaralandığı haberi geldi. TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında saldırının Suriye'nin Afrin kentinin Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede yürütülen operasyona katılan askerlerin bulunduğu bölgeye tanksavar ve havanlarla düzenlendiği bildirildi. Şehitlerden birinin Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar olduğu öğrenilirken, diğer şehidin ise Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan olduğu öğrenildi. Şehitlerin cenazeleri ise Kilis’ten Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Bugün akşam saatlerinde, 19’uncu gününe girilen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında teröristlere yönelik Bülbül beldesinin güneybatısında El Maski bölgesi arasında operasyonlarını sürdüren askerlerin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından tanksavar, top ve havanlı saldırı düzenlendi.

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Saldırıda 2 asker şehit olurken, 11 asker ise yaralandı. Saldırının ardından, teröristlerin bulunduğu bölge operasyona katılan askerler ve sınırda konuşlu birlikler tarafından top ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

Teröristlerin saldırısında yaralanan askerler helikopterler ile bölgeden tahliye edilerek Kilis Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Yaralı askerlerin acil serviste tedavisine başlanırken, hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

TSK’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırıya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı da açıklama yaptı.

Açıklamada saldırının ardından teröristlerin bulunduğu bölgenin ateş altına alındığı vurgulanarak şöyle denildi: ”Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.”

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şehitlerden birinin Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar olduğu öğrenilirken, diğer şehidin ise Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan olduğu öğrenildi.

Şehit Akpınar'ın eşi Nafize Nur Akpınar'ın komiser yardımcısı olduğu ve çiftin 3 aylık evli olduğu öğrenilirken, şehit Yunus Emre Doğan'ın da Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yılancık köyündeki ailesine acı haber ulaştı.

ŞEHİTLERİN NAAŞLARI GAZİANTEP’E GETİRİLDİ

Afrin şehitleri Kilis'ten Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ise cenazeler ailelerine teslim edilecek.

ŞEHİT AKPINAR’IN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI

26 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar'ın şehadet haberi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Ülker Akpınar ile babası İsmail Akpınar’a Karabük Valisi Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Albay Tekin Namlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Cihan Ulukaya ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Yaklaşık 3 ay önce dünya evine giren Akpınar'ın eşi Hafize Nur Akpınar’ın ise Tunceli’de komiser yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehidin anne ve babasının yaşadığı apartmana Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrakları asılarak, taziye çadırları kuruldu. Şehit haberini duyan onlarca vatandaş ise apartmanın önünde toplandı.

Şehidin baba evinden çıktıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Kemal Çeber, “Allah anneden de babadan da razı olsun. Anne ve baba çok büyük metanetle karşıladı. Şehidimizin naaşını Gaziantep’ten uğurlayacaklar, planlamalar yapılıyor. Bir aksilik olmazsa kent meydanımızda cenaze namazımızı kalacağız. Ailenin isteği şehidimizin vasiyeti üzerine Safranbolu'da defnedeceğiz” dedi.

Ailenin aslen Afyonkarahisarlı olduğunu ifade eden Çeber, “Kendileri 14 yıldır burada, baba emekli asker. Şehidimiz de Safranbolu aşığıymış. Allah sabır versin aileye, şehidimizin mekanı cennet kuşkumuz yok. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. 3 aylık evli ve kızımız da Tunceli'de görevli” diye kaydetti.

ASKER ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan, oğlunun Afrin'de görevli olduğunu ve şehit haberini duyunca geldiğini söyleyen asker annesi Sevgi Korkut, Vali Kemal Çeber'e sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Vali Çeber, asker annesini teselli ederek, “Böyle yaparsan başkaları sevinir. Bize yakışmıyor. Şehidimizin anne ve babasını görseydin ne kadar metanetli olduklarını” dedi.