Son dakika haberi… Suriye sınırında helikopterimiz düşürüldü

TSK'ya ait Atak tipi askeri helikopter, Kırıkhan'ın karşısında bulunan Suriye sınırında saat 13:00 sıralarında düşürüldü. Başbakan Binali Yıldırım 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı ve 'Neden düştüğü konusu henüz net değil' dedi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 22.gününde Suriye sınırından acı bir haber daha geldi. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin Suriye tarafında bir askeri helikopterimiz düşürüldü.

“BİR HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan acı haberi AKP İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda duyurdu. Erdoğan “Bu sabah itibariyle 1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabi ki bütün bunlar olacak. Bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat ödeyecekler.” dedi.

TSK’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.” denildi.

BÖLGEDE HAREKETLİLİK ARTTI

Helikopterin düşürüldüğü bilgisinin ardından bölgedeki hava trafiği de arttı. Çok sayıda helikopter ve uçak bölgeye sevk edildi.

‘SURİYE TOPRAKLARINDA DÜŞTÜ’

Sözcü’nün ulaştığı askeri kaynaklar ise helikopterimizin, Kırıkhan’ın Kaletepe ile Camız Kışlası mahallesi yakınında bulunan Zafertoka karakolunun karşısında, Suriye topraklarında Ömerli Köyü’nde düştüğünü belirttiler. Askeri kaynaklar, yaralı ve şehitlerin olduğu bilgisinin de kendilerine ulaştığını açıkladılar.

BAŞBAKAN İKİ ASKER ŞEHİT

Muğla’da konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise olayda 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Başbakan “Her hangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde kesin bir bilgi yok. Bölgede askerlemiz duruma hakim.” dedi.

FIRTINA OBÜSLERİ DE BÖLGEYİ VURMAYA BAŞLADI

Hatay sınırındaki birliklerde konuşlu olan Fırtına Obüsü ve Çok Namlulu Roket Atar’larla da (ÇNRA) Afrin’deki YPG hedefleri vurulmaya başlandı.

(ayrıntılar gelecek)