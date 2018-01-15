SONAR anketinde şok sonuç! Seçim ikinci tura kalıyor…

Siyasi partilerin hazırlıklarına erken başladığı 2019 seçimiyle ilgili SONAR araştırma şirketinden çarpıcı bir anket yayımlandı. Yapılan son seçim anketinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse birinci turda seçimi kazanamıyor. AKP Genel Başkanı Tayip Erdoğan yüzde 38.9 oranında oy alıyor.

Herkesin büyük bir merakla beklediği 2019 seçimleriyle ilgili tartışmalar sürerken SONAR Araştırma şirketin dikkat çeken bir anket paylaşıldı. SONAR’ın son seçim anketinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi olmak üzere ankete katılanlara iki ayrı soru yöneltildi.

ERDOĞAN YÜZDE 40’IN ALTINDA KALIYOR

Ankette katılımcılara “Cumhurbaşkanlığı Seçimleri bugün yapılsa aşağıda sayacağım isimlerden hangisine oy verirsiniz?” sorusunu yöneltildi. Katılımcıların verdiği cevaplara göre sıralama şöyle oluştu; yüzde 38,9 AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 18.9 CHP'nin adayı, yüzde 15.3 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüzde 8.0 HDP'nin adayı ve yüzde 2.8 diğer partilerin adayları. Karar yok veya karar vermek için erken diyenlerin orasnı ise yüzde 16.0 çıktı.

AKŞENER DİKKAT ÇEKİYOR

Ham sonuçlara kararsızlar eklendiğinde ise pastadan en büyük dilimi Tayyip Erdoğan aldığı görülüyor. Buna göre kararsızlar dağıtıldığında Tayyip Erdoğan yüzde 46.35, CHP'nin adayı yüzde 22.54, Meral Akşener yüzde 18.21, HDP'nin adayı ise 9.52 oranında oy alıyor. Diğer partilerin adayları ise yüzde 3.37'de kalıyor. Bu sonuçlara göre seçim ikinci tura kalırken, ikinci turda Tayyip Erdoğan ve CHP adayının yarışıyor.

MHP BARAJIN ALTINDA KALIYOR

Ankete katılanlara “Bugün Milletvekilliği Genel Seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu da yöneltildi. Kararsızların dikkat çektiği bu ankette oran yüzde 11.63 oldu. Anketin sonucunda ise AKP yüzde 35.43, CHP yüzde 22.37, İYİ Parti, yüzde 12.57, HDP yüzde 9.53, MHP yüzde 6.27 ve diğer partiler yüzde 2.2 oranında oy alacakları öngörülüyor.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 40.1, CHP yüzde 25.31, İYİ Parti yüzde 14.22, HDP yüzde 10.79, MHP yüzde 7.09 ve diğer partileri ise yüzde 2.49 oranında oy alacakları öngörülüyor. Bu sonuçlara göre, yüzde 10 barajının geçerli olduğu seçimlerde MHP meclise giremezken, AKP, CHP, İYİ Parti ve HDP meclise giriyor.

BAYRAKTAR TWİTTER’DAN DUYURMUŞTU

SONAR’ın yaptığı son anketi Avukat-Yazar Fidel Okan sosyal paylaşım sitesinden duyurdu. Sonar Arastırma Başkanı Hakan Bayraktar, twitter hesabından yayımladığı bir mesajla anketlerin sonucunu Fidel Okan’ın paylaşacağını belirtmişti.