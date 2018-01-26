Zeytin Dalı Harekatında 7. gün: Hedefler vuruluyor…

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının 7. gününde operasyonlar devam ediyor. TSK ve ÖSO unsurlarının Burseya Dağı'ndaki teröristleri temizlemeye devam ederken Genelkurmay Başkanlığı, en az 343 PKK/PYD'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK ve ÖSO unsurları Burseya Dağı'ndaki teröristleri temizlemeye devam ederken yeni hedefin Bafelyun Tepesi olacağı belirtiliyor. Öte yandan ÖSO komutanlarından Albay Ahmed Osman, PKK'lı teröristlerin kaçarken mevzilere birçok mayın tuzakladığını bu nedenle dikkatli ilerlediklerini açıkladı. Öte yandan YPG/PKK, Suriye hükümetine çağrı yaparak "Bölgeyi koruyun ve Türkiye sınırına asker konuşlandırın" talebinde bulundu ve Suriye ordusunun sınırlarını ve Afrin bölgesini koruması gerektiği ileri sürüldü. İşte harekattan 7. gün notları...

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının 7. gününde Genelkurmay Başkanlığı’nın son açıkladığı rakama göre 343 hain etkisiz hal getirildi. TSK’dan yapılan açıklamada 13 uçak ile 23 hedefin imha edildiği ve toplam 343 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. TSK ve ÖSO unsurları harekata devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sınır birliklerini denetlemek için Hatay’a geçti. Cephedeki birliklere video konferans ile seslenen Erdoğan, “Zeytin Dalı Harekatı netice alınana dek sürecek” dedi.

Terör örgütü PKK/PYD için çok önemli olduğu belirtilen Burseya Dağı’nda terörist avı devam ederken birliklerin yeni hedefinin Bafelyun Tepesi olacağı tahmin ediliyor. TSK ve ÖSO unsurları terör örgütleriyle olduğu kadar çevre ve iklim şartlarıyla da mücadele diyor. ÖSO komutanlarından Albay Ahmed Osman, İngiliz Times gazetesine bir açıklama yaparak, kötü hava koşullarının hareket kabiliyetini azalttığını ve PKK’lı teröristlerin mevzilerini terk edip kaçarken çok sayıda mayınlı tuzak kurduklarını belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK’DAN SURİYE HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK, Suriye hükümetine çağrı yaparak “Bölgeyi koruyun ve Türkiye sınırına asker konuşlandırın” talebinde bulundu ve Suriye ordusunun sınırlarını ve Afrin bölgesini koruması gerektiği ileri sürüldü.

SINIRA DEV TÜRK BAYRAĞI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı sınır mahallelerindeki vatandaşlar da askerlerin moralini yükseltmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Suriye sınırında yer alan Mazmanlı Mahallesi halkı, dev Türk bayrağını Suriye sınırına dikti. İş makinesi ve Mazmanlı Mahallesi sakinlerinin yardımıyla dikilen Türk bayrağı sınırda dalgalanmaya başladı. Bu arada bayrak direği olarak mahallede yer alan uzun bir ağacın kullanıldığı görüldü.

ADANA’DA ‘AFRİN’ HASSASİYETİYLE KONSERİ İPTAL ETTİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik bugün gerçekleştirilecek olan Ziynet Sali konseri ve personel yemeğini Afrin’de şehit verilmesi hassasiyetiyle iptal etti.

HEDEFLER BOMBALANDI

Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis’te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden siyah dumanlar yükselirken, Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri de Kilis’in sınır hattından duyuldu. Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Şarkhamamı mevkiinden de Afrin’e yönelik top atışları yapıldı.

‘ASKERLERİN HER İHTİYACI KARŞILANIYOR’

Hatay Valiliği, sınırdaki askerlerin her türlü ihtiyacının Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet tarafından karşılandığını belirterek, askerlere destek vermek için çalışan herkese teşekkür etti. Hatay Valiliği’nden yapılan duyuruda, şöyle denildi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, Mehmetçiklerimizin üstün gayret ve yüksek fedakârlıkları sayesinde planlanan hedefler doğrultusunda sürdürülmektedir. Bu süreçte ülkemizin her köşesinden Valiliğimizi arayan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, harekâtta görev alan personele moral desteği vermek ve onların yanında olduklarını göstermek maksadıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmak ve onlara hediyeler ulaştırmak istemektedirler. Konu hakkında ilgili makamlarla yapılan üst düzey değerlendirmeler neticesinde, aziz milletimizin hamiyetperverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğu, ancak devletimizin gücü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mevcut imkânları ile Mehmetçiklerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ve bugün itibarıyla herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı hususunu saygı ile halkımızın bilgilerine sunar, vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu yoğun destek için teşekkürlerimizi ederiz.”