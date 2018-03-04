Baharda bağışıklığınızı güçlü tutun

Mevsim geçişlerinde değişen vücut ritmi, bağışıklık sisteminde dalgalanmalara yol açıyor. Doku ve hücrelerin kendini savunabilmesi, güçlü olabilmesi için ihtiyaç duyduğu başlıca vitamin ve mineraller vardır…

A, E ve C vitaminleri

Antioksidan vitaminler olan A, E ve C vitaminleri vücutta hastalık nedeni olan serbest radikal avcılarıdır. Bu vitaminler solunum ve sindirim sistemini kaplayan mukus üreten hücrelerin yapısı ve işlevini korumaya yardımcıdır. Bu sayede enfeksiyonlara karşı set görevi görür ve bağışıklığı koruyup desteklerler. A, E ve C vitaminleri özellikle mor, kırmızı, turuncu ve sarı renkteki meyve ve sebzelerde bulunur. Bu vitaminleri almak için günde 3-4 porsiyon meyve ve 4-5 porsiyon sebze tüketmek yeterli olur.

Probiyotikler

Bağırsaklar, bağışıklık sisteminin üssüdür. 100 trilyondan fazla faydalı bakteriye ev sahipliği yapar. Sağlığa yararlı bakteri ve mantarlara ise probiyotik denir. Probiyotik bakterilerin yaşaması için prebiyotik gıdalara ihtiyaçları vardır. Bu nedenle beslenme listenizde yoğurt, kefir, peynir gibi fermente süt ürünleri ya da tarhana, turşu, sirke gibi mayalanmış besinlere yer vermelisiniz.

Çinko

Bu mineral bağışıklık sistemine dair hücrelerin normal gelişimi ve işleyişi için büyük önem taşır. Çinkonun en iyi kaynakları deniz ürünleri, kırmızı et, süt ürünleri, bezelye ve mercimektir.

Demir

Yeterli demir seviyesi bağışıklık sisteminin düzgün çalışabilmesi için gereklidir. Kırmızı et, balık, hindi, tavuk, fasulye, mercimek demir içeren başlıca besinlerdir. Demir minerali vücudumuzda birçok hücresel işlevde kullanılır. Zaten demir minerali hücrelere oksijen taşıyan hemoglobinin yapı taşıdır. Eksikliğinde halsizlik ve yorgunluk belirtileri kaçınılmaz olur.

Selenyum

En önemli antioksidan bileşiklerdendir. Selenyum birçok besinde bulunur. Midye, ton balığı, sardalya, kırmızı et, hindi, tavuk, yoğurt, ceviz selenyum mineralinin başlıca kaynaklarına örnek olarak verilebilir.