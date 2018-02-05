Suriyeliye ev yetmez, araba da verelim!

Belli ki 30 milyar dolar yetmedi, ülkemizdeki Suriyelileri bu kadar para kesmedi. Şimdi de ev yapılacak kendilerine… Cumhurbaşkanı basına kapalı toplantıda açıklamış. Keşke yaptığı mitinglerde anlatsaymış… Hem kendi bölgemizde hem de sınırın diğer tarafında kalıcı konutlar kurulacakmış. Sahi kaynak nerede? Nerede yapılacakmış? Kim yapacakmış? Bizim vergilerimizle mi yapılacakmış?

* * *

Sen vatandaşsın… Bankaya gidip 20 yıl ödemeli kredi çeker, eşek gibi çalışırsın. Kazandığının paranın yarısını devlete vergi diye kaptırırsın.

Oysa Suriyeli olunca eğitim, sağlık, ulaşım zaten bedava… Alışveriş ceplerine koyduğumuz kartla… Şimdi konut da yapılacak onlara… Bir de araba çektik mi altlarına… Cep telefonu da hediye edelim yanında…

Bakın; bu ülkede 16 milyon yoksul var. Türkiye'de yoksul demek, ayda 700 liradan az kazanıp yaşamak için debelenmek…

Madem Suriyeliye konut yapıp verebiliyoruz, neden Türkiye'deki 18 milyon 815 bin kiracıyı düşünmüyoruz? Suçları Türkiye vatandaşı olup, Suriyeli olmamaları mı?

* * *

Evi bedava mı vereceksin, parayla mı satacaksın? Parasıyla satsan nasıl ödeyecek? Üstlerinde yok, başlarında yok. Suriye'de ev yapıp, parasını ödemezse nasıl el koyacaksın?

Devlet 20 şehit ve gazi ailesine, Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde ev verdi. Yıllar sonra TOKİ; Evler bize aktarılmıştır, ya 55 bin lira ödeyin ya da terk edin diye ihtar çekti!

* * *

Resmi rakamlara göre 21 çadır kentte 240 bin, toplam 3 milyon 466 bin Suriyeli yaşıyor Türkiye'de… Sen buna kayıtsız bir 500 bin kişi daha ekle…

Sahi, ne yaptın 30 milyar dolarla? Ortada ev yok bark yok! Ev de yapmadıysan nereye gitti bu para?

Amerikalı olsa; “Hey lanet olsun dostum senin sorunun ne ha? Ben vergi veren bir Amerikan vatandaşıyım, buna hakkınız yok!” diye lafı koyar, hesabını da sonuna kadar sorar. Türkiye'de ne desen gider, milletin alkışlamaktan elleri şişer!

Demek ki hâlâ yüzde 51'i tutturamadı. Umudu Suriyeli vatandaşlara kaldı. Bizim askerlerimiz orada savaşacak, adam ülkesinden kaçacak, Türkiye'de mülteci olacak. Hop Türkiye vatandaşlığına kabul edilip pasaport alacak. Askerlikten muaf tutulacak. Üzerine bir de ev yapılacak!

* * *

Gitmeyeceklerse, besleyeceksek kişi başı ne ödeyeceğiz. Devlet bunu bize bildirsin, herkes hesabını bilsin. Bir zahmet birileri artık gerçekleri söylesin!

Hayır, gideceklerini bilsem, evden geçtim, villa veririm. Bugün ev ver hepsine, kolundan tutup sürüklesen yine de gitmez kimse… Satarlar, kiraya verirler, Türkiye'de yaşamaya devam ederler!