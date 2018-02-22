Bilâl Ak’ın tarihe belge olacak kitabı

Bilâl Ak, SÖZCÜ'nün kurulduğu 2007 yılının Nisan ayından beri satış müdürüdür. Aynı zamanda SÖZCÜ Kitabevi'nin de yöneticisidir.

On ay kadar önce SÖZCÜ'ye “FETÖ'cü” diye iftira atılarak başlatılan algı operasyonu sonrası Bilâl Ak, gecesini gündüzüne katarak 11 yıllık SÖZCÜ arşivini bir bir inceledi. Atılan çamurları, çirkin iftiraları SÖZCÜ'de yayınlanan manşetlerle, haber ve köşe yazılarıyla çürüttü.

Sevgili okurlar… Ortaya, tarihe belge olarak kalacak önemli bir eser çıktı.

Bilâl Ak'ın bu muhteşem kitabının adı:

“Gerçekleri Arşiv Yazar – SÖZCÜ Kumpası”

(360 sayfa – Kırmızı Kedi Yayınevi)

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“FETÖ'cü” iftirası atılan ve bu yalan iddiayla yargılanan SÖZCÜ'de yayınlanan manşetlerle, haber ve yorumlarla SÖZCÜ'nün vatanseverliği bir kez daha ortaya çıkıyor.

Paralel yapının hükümete karşı devlet içinde yuvalanmış çetelerini, FETÖ'cülerin orduya ve devlet kurumlarına nasıl sızdığını SÖZCÜ defalarca yazmış, siyasileri uyarmış ama ülkeyi yönetenler öyle vurdumduymaz davranmışlar ki, FETÖ almış başını gitmiş, kanser hücreleri gibi devletin her kademesini sarmış.

Yargı mensupları lütfen Bilâl Ak'ın bu kitabını okusunlar, belgelere, haberlere baksınlar, incelesinler… O zaman görecekler ki, SÖZCÜ yüzde yüz FETÖ karşıtıdır ve yüzde yüz Atatürkçü, yüzde yüz Cumhuriyetçi ve vatanseverdir.

SÖZCÜ, kurulduğu günden bugüne kadar Atatürkçü, yurtsever duruşunu hiç bozmamış, FETÖ ve ortakları gibi halk düşmanlarının karşısında kale gibi durmuştur.

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Gerçekleri ortaya koyan bu önemli belgesel eseri nedeniyle Bilâl Ak'ı kutluyorum.

Bu kitabın ticari amacı yoktur.

Büyük bir emek ürünü olan “Gerçekleri Arşiv Yazar – SÖZCÜ Kumpası” kitabından elde edilecek tüm gelir Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışlanacaktır.

Hırsızlığa ödül!

İktidarın kışın da yaz saati uygulamasından şikâyet eden vatandaşlar “Bu acımasızlık neden? İleri saat uygulaması elektrik tasarrufuna da önemli bir fayda sağlamıyor? Peki niçin bizlere bu işkence yapılıyor?” diye soruyor.

Ben bunun sebebini bilmiyorum ama bazı okurlarım bu soruya “Suudi Arabistan, Katar ve diğer Arap ülkeleriyle aynı saat dilimini, kullanmak için.” diye cevap veriyorlar.

Enerji Bakanı Berat Albayrak “Elektrik tasarrufu yapıyoruz.” diyor, fakat elektrik mühendisleri “Tasarruf-masarruf yok. Bu garip uygulama ürküttüğü kurbağaya değmez!” diyorlar.

Vatandaş azap çekiyor!

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Anayasa Mahkemesi “Kayıp-kaçak” elektrik bedellerinin namuslu vatandaşların faturalarına eklenmesini Anayasa'ya uygun buldu. Böylece kaçak elektrik kullananları ödüllendirmiş oldu.

Bazı vatandaşlar “Biz de mi elektrik hırsızlığı yapsak acaba?” diye mesajlar yolluyor. Anayasa Mahkemesi'nin pek de âdil olmayan kararı rahatsızlık yarattı. Sanıyorum imkân bulsalar onlar da kaçak elektrik kullanacaklar.

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Okurum Sami Karahan'dan şöyle bir mesaj aldım:

“Kaçak elektrik parası konusunda Anayasa Mahkemesi'ne açılan dava reddedildi. Ne demek bu? Elektrik hırsızları haklıdır. Elektrik çalmak onların haklarıdır. Çalınan elektriğin parasını da dürüst vatandaşların ödemesi gerekir, demektir.

Devlet elektrik hırsızları ile mücadele etmekte aciz kalacak, elektrik dağıtım şirketleri zarar etmesinler diye, çalınan elektriğin parasını dürüst vatandaşlar ödeyecek. Nasıl bir hukuk bu?

Böyle bir Anayasa Mahkemesi olabilir mi? Ben, bu yüce mahkemenin üyelerine hukukçu demekte zorlanıyorum.”

TEBESSÜM

101 yıl yaşamak isteyen adam

Tıp dünyasından çok şov dünyasında tanınan karı-koca profesör 60'ıncı evlilik yıldönümlerini kutlarken, basın mensupları sormuş:

“Kaç yaşındasınız?

“Seksen beş” demiş kadın profesör… Ve eklemiş:

“Bol ceviz yiyerek yüz yaşına kadar yaşayacağım!”

Aynı soruyu profesör kocaya sormuşlar. Adam:

“Ben de seksen beş yaşındayım. Ben de cevizin yanında üzüm yiyerek yüz bir yaşıma kadar yaşayacağım.” demiş.

“Neden eşinizden bir yıl daha fazla yaşamak istiyorsunuz?” diye sormuşlar. Adam:

“Hayatımda” demiş “Hiç değilse bir yıl olsun kafamı dinlemek istiyorum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Görünüşe aldanmayın. Ne az konuşan insan aptal, ne de çok konuşan akıllıdır!