CHP’ye tuzak kuranlar

CHP Kurultayı'nda delegelerin adaylık için “mükerrer” oy kullanmasını CHP karşıtları fırsata çevirdi ve artık CHP'ye vurdukça vuracaklar. Kurultayın devam ettiği saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bitlis'te 5 minare” türküsünün sözleriyle alkışlanıyordu. CHP Genel Başkanı “Bay Kemal”e yüklendiği saatlerde CHP Kurultayı yayını kesilip bütün televizyonlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını yayınlıyordu. Cumhurbaşkanı her konuşmasında olduğu gibi “Rabia” işaretini “Tek millet, tek vatan, tek millet ve tek bayrak” olarak açıkladı.

20 yıl öncesine gidelim. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başkanlığında toplanmıştı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından irticai faaliyetler konusunda brifing veriliyordu. Genelkurmay o dönem “Beka sorunu” diyordu. Bugün de Cumhurbaşkanı “Beka sorunu” diyor. O brifingin son bölümünü aktaralım:

ASKERİN 5 MADDESİ

“Gelinen bu noktada; sorun artık Cumhuriyet rejiminin bekası sorunudur. Oy kaygısı ile bu gerçeğin göz ardı edilmesi ülkeyi kaosa götürecektir.

1923 yılında M. Kemal ATATÜRK ‘Bizi yanlış yola sevk edenler bilirsiniz ki, çoğu zaman din perdesine bürünmüş saf ve temiz halkımızı hep dini kural sözleriyle aldatagelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, harap eden kötülükler hep din perdesi arkasındaki dinsizlik ve kötülüklerden gelmiştir' diyerek tehdidin gerçek boyutunu ortaya koymuş ve Türk Milleti'nin geçmişte yaşadığı tüm kötü tecrübelerin ve çağdaşlaşma ihtiyacının bir sonucu olarak lâikliği modern Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel niteliği haline getirmiştir.

Lâiklik; demokrasinin ve hukuk devletinin vazgeçilmez şartı, Türk Milleti'nin birlik ve beraberliğinin garantisidir. İşte bu nedenle; Atatürk'ün kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nitelikleri değişmeyecek, değiştirilemeyecektir. Bunlar; Anayasamız ile garanti altına alınmış, Atatürk milliyetçiliği, demokratik, lâik ve sosyal temellere dayalı; ‘Tek millet', ‘Tek vatan', ‘Tek devlet', ‘Tek dil', ‘Tek bayrak' olarak ifade edilmektedir. Takdir Zat-ı âlilerinindir. Arz ederim.”

CHP'LİLERE TERÖR BRİFİNGİ VERİLSİN

Bugün askerimizin mücadele verdiği PYD/YPG'liler Türkiye'ye sıkça geliyordu. Başbakan'la, güvenlik birimlerinin yetkilileriyle görüşüyordu. Mardin Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 2015 yılında terör örgütü kapsamına alındı. Ama aynı dönemde, örgütün başı Türkiye'ye gelip gitmeye devam ediyordu. CHP milletvekillerinin çoğunun, PYD/YPG'nin terör örgütü kapsamına alındığından habersiz olduğu anlaşılıyor. O yüzden, milletvekillerinin bu konularda bilgilendirilmesi gerekiyor. Aksi halde, CHP'liler zor duruma düşüyor. Oysa Kılıçdaroğlu, PYD'nin başıyla hiç görüşmedi, örgüt yöneticileriyle bir araya gelmedi. Görüşenler, sıkça kullanılan “kırmızı halılar”la karşılayanlar ise hükümet yetkilileriydi, görüşenler de Başbakan ve bakanlardı. Ama suçlanan da yine Kılıçdaroğlu oluyor.

HER GÜN 6 KOMUTAN

Şimdi, o teröristler sınır ötesinden roket atıyor. Biri Suriyeli 5 kişi hayatını kaybetti. Afrin Harekatı'na katılan askerlerimizden Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit edildi. Onların aziz naaşları henüz vatan toprağına getirilemedi. Aziz naaşlarının nerede olduğunu da bilen yok. Aileler cenazelerini bekliyor.

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın Ankara'da yaşayan babasını CHP Genel Başkanı ziyaret etti. Ancak ziyaretçiler arasında AKP'nin önde gelen isimleri hiç olmadı. Bir türlü ulaşılamayan iki şehit cenazesiyle ilgili değişik söylentiler çıkıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehitlerimizin ailelerinin yalnız bırakılmamasını istedi. O yüzden, her gün 6 komutan mutlaka Oğuz Kaan Usta'nın babasını ziyaret ediyor. Mehmet Muratdağı'nın Kayseri'de bulunan ailesi de kuşkusuz askerler tarafından yalnız bırakılmıyordur. Askerler, ailelere, “Bizden duymadığınız bir şeye inanmayın. Bir haber aldığımızda sizi hemen bilgilendireceğiz” diyorlar. Ancak, o haber de bir türlü gelmiyor.

BİLEREK Mİ KİLİTLEDİLER

Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu- Muharrem İnce görüşmesinde “mükerrer imza” konusu ele alınmıştı. Çözülmemiş olacak ki kurultay dün buna kilitlendi. Bazı delegeler, her iki adaya da bilerek imza vermekle CHP'ye zarar veriyor, partinin sağlıklı kurultay bile yapamadığı izlenimine yol açıyor.

Neredeyse her delege Parti Meclisi üyeliğine aday. Adaylar tanıtım broşürlerini verirken “Desteğini beklerim” diyor. Bu gece yine kulisle geçecek. Herkesin aday olduğu Parti Meclisi seçimi de bugün daha da renkli görüntülere sahne olacak…