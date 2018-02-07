Eğitimde kayıp yıllar ve paralar!..

Yıl 2012…

“Eğitimde Asrın Projesi” olarak sunulan ve kısa adı “FATİH” olan “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi”nin uygulanmasına resmen başlandı.

İlk aşamada 81 ilde 100 bin tablet bilgisayarın dağıtımı gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yıl sonuna kadar 675 bin tabletin öğrenci ve öğretmenlere ulaştırılacağını, 2014 sonuna kadar da 1 milyon 200 bin öğrenci ile 100 bin öğretmenin tablete kavuşturulmuş olacağını açıkladı.

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Oysa dünyada bilgisayar denildiğinde akla gelen ilk isim olan Bill Gates, proje başlamadan çok önce klavyesiz bilgisayarla eğitimi ‘korkunç' sözcüğüyle değerlendirmiş ve tablette ısrar etmenin ürkütücü sonuçlar verdiğinin kanıtlandığını duyurmuştu.

Ona göre bilgisayarlı eğitimde klavye şarttı!..

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“Asrın Projesi” adı altında sunulan “FATİH” için yandaş medyada övgüler düzülürken, bu satırların yazarı da SÖZCÜ'deki köşesinde, 4 Temmuz 2012 günü, yere göğe sığdırılamayan projenin beklenen sonucu vermeyeceğini dile getirerek halkın parasının yanı sıra, öğretmen ve öğrencilerin zamanlarıyla emeklerine yazık olmasını önlemeye çalışmıştı.

Yazısında Bill Gates'in tespitlerine yer vermişti.

Ama dinleyen kim?..

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Aradan geçen yıllarda birçok ihale yapıldı ve yandaş firmalardan yüzlerce milyon liralık tablet alınarak öğretmen ve öğrencilere dağıtıldı.

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Ancak “FATİH”, beklenen pırıltılı sonuçları bir türlü veremediği gibi, öğrencilerimizin uluslararası sınavlardaki notları sürekli geriledi.

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Önceki gün Cumhuriyet'te, Ozan Çepni'nin imzasıyla yer alan haberden anlıyoruz ki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “yeni bir çağ açıyoruz” diyerek başlattığı ve 2016'dan itibaren 4 yıl süreyle 10.6 milyon tablet dağıtılacağı sözünü verdiği proje, hüsrana dönüşmüş!

Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyon 437 bin tablet dağıttıktan sonra uygulamayı değiştirme kararı almış ve Bakan İsmet Yılmaz tablet yerine klavyeli bilgisayar verileceğini açıklamış.

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Böylece Bakan, bir bakıma deneme tahtasına dönen eğitimdeki başarısızlığı resmen ilan etmiş.

Şimdi bilgi ve belge ile uyarı görevini yaparak başlangıç aşamasında yanlıştan dönülmesini sağlamaya çalışan bir gazeteci olarak soruyorum:

Bill Gates'in tespitleri ortadayken, yazık olmadı mı tabletlere harcanan ve yandaşların cebine giden paralara?..

En acısı da kaybolan yıllara!..