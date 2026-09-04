Şemdinli’nin Aktütün köyündeki jandarma sınır birliği 12 Eylül 1992’de bölücü terör örgütü mensubu yaklaşık 400 kişilik grup tarafından basıldı. Bu baskında 22 askerimiz şehit edildi. Çok sayıda terör örgütü mensubu da öldürüldü. Bu olaydan tam 16 yıl sonra, Irak’ın kuzeyinden Leylek ve Çerçele Dağı üzerinden gelen teröristler aynı karakola bu kez 200 kişilik grupla saldırdı. Baskını terör örgütünün başı “Mazlum Kobani” kod adını kullanan Suriyeli Ferhat Abdi Şahin yönetti ve 17 askerimiz şehit edildi. Son baskının öncekilere göre tek farkı vardı. Teröristler saldırıları sabaha karşı yapıyorlardı. Gece görüş dürbünleri ve noktalayıcı silahlara kavuştuklarında karanlık çökünce eyleme geçiyorlardı. Aktütün’ün ikinci baskını işte karanlık çökünce başlamıştı. TERMAL KAMERALAR YAKALANMAMAK İÇİN Teröristler, güvenlik güçlerinin ısıya duyarlı termal cihazlara yakalanmamak için eylem bölgesine yağmurlu havada yaklaşıyordu. Gün boyu yağmur yağmasını fırsat bilen teröristler, Aktütün çevresine yanaşırken, bir bölümü dağlardan mevzilere yaklaştı. Yardım gelmesini engellemek için bir grup terörist pusu görevi üstlendi. Aktütün baskınından bir hafta önce, Alan Sınır Karakoluna dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal gelmişti. Jandarma Sınır Tabur Komutanı Albay Erdal Sarızeybek, Cumhurbaşkanına teröristlerin Basyan kampında bulunduğunu, Aktütün karakolunun da basılabileceğini söyledi. Bunun için sınır ötesi harekatın mutlaka yapılması gerektiğini önerdi. Henüz harekat yapılmadan 3 Ekim 2008’de teröristler Aktütün’e saldırdı. Bu kez 17 askerimiz şehit edildi. Terörist grubun başında Suriye-Afrin doğumlu Ferhat Abdi Şahin (Kod adı Mazlum Kobani) bulunuyordu. KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR Ferhat Abdi Şahin, örgüt içinde hızla yükselmişti. Abdullah Öcalan’a yakın bir isim olmuştu. İşte o terörist, Suriye’de Esat Rejiminin değişmesinden sonra örgütte daha ön plana çıktı. Türkiye’nin “kırmızı liste”de aradığı terörist, Suriye Cumhurbaşkanı Esad’ın en yakın çalışma arkadaşı oldu. Bölücü terör örgütünün üzerinde de etkili oldu. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, 2015/1929 sayılı kararıyla Suriye-Afrin doğumlu Ferhat Abdi Şahin (Kod adı Mazlum Kobani) hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Gerekçesi İnterpol’ün yayımladığı “arama ve tutuklama” niteliğinde olan kırmızı bültende “Şüpheli hakkında silahlı bölücü terör örgütü yöneticisi olması, uzun süredir ülkemiz dışında olup, bu zamana kadar yakalanmaması dikkate alınarak dosya içeriğiyle hakkında tutuklamayı gerektirecek deliller bulunduğu dikkate alınarak yokluğunda tutuklanması” da kararda belirtildi. TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI MI? Mazlum Abdi’nin Türkiye’deki terör listesinden önce çıkarıldığı, sonra yeniden eklendiği öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı yetkilileri ise bu konuda bir açıklama yapmadı, bu konudaki sorulara yanıt verilmedi. Daha önce Şemdinli’de de görev yapan emekli Tümgeneral Rafet Kılıç şunları söyledi: “2005’ten itibaren örgütün üst düzey yönetiminde yer alan 2009-2011 yılları arasında PKK’nın silahlı kanadı HPG’nin özel harekât yapılanmasında görev yapan Mazlum Abdi Şahin, hakkında uluslararası yakalama ve tevkif müzekkeresi niteliğinde olan kırmızı bülten çıkarılmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılırken gerekçeler arasında 17 askerimizi şehit verdiğimiz Aktütün saldırısındaki sorumluluğuna da yer verilmişti. Bu kişi bugüne kadar yakalanmadı, sorgulanmadı, yargılanmadı. İddialar doğruysa hakkında neden terör listelerinden çıkarılma işlemi yapılıyor? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a soruyorum: Bu adım şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi üzmez mi? Şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin hakkı, siyasi hesapların üzerinde tutulmalıdır.” “KIRMIZI HALILARLA KARŞILANDI” İDDİASI PKK’nın Suriye kolu olan YPG hakkında ilgili makamlara 2015 yılında gönderilen bir yazıda “YPG’nin terör örgütleri arasında olmadığı”, başka bir yazıda ise “terör örgütleri arasında yer aldığı” belirtildi. Bir dönem liderliğini Salih Müslim’in yaptığı PYD parti olarak, YPG de partiye bağlı silahlı kanat olarak görev yaptı. PYD’nin terör örgütü sayılmadan önce Salih Müslim’in 2013 ve 2014 yıllarında Türkiye’ye davet üzerine gediği, Başbakan ve diğer yetkililerle görüşmeler yaptığı o dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından örgütün başının bir dönem “kırmızı halılarla karşılandığını”, Esad’a karşı ortak mücadele edilmesini Müslim’in kabul etmemesi üzerine, YPG’nin hedef haline geldiğini dile getiriyordu. AYNI YIL İKİ AYRI KARAR Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’na, Suriye’de YPG, İran’da PJAK’ın terör örgütü olup olmadığını sormuştu. Yargıtay Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’na gönderilen 9 Şubat 2015 tarih ve 201167910/1412 sayılı yazıda, terör örgütleri listesinde PJAK ve YPG’nin yer almadığını bildirdi. Bakanlık da bunu mahkemeye ulaştırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bir yetkilisi, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2015/1456 sayılı onama kararıyla PKK/KCK terör örgütünün Suriye’de faaliyet gösteren PYD ve YPG’nin de uzantıları olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak kabul etmişti. İnterpol kayıtlarına göre Ferhat Abdi Şahin hakkında İnterpol’ün “kırmızı bülten”i geçerliliğini koruyor. 17 askerimizin şehit edilmesi eylemini bizzat yöneten terörist, Suriye’de üst düzey bir göreve getirildi. Merak edilen, Türkiye’ye gelmesi halinde Türkiye’ye gelişinde nasıl bir uygulamaya tabi tutulacağı, kırmızı halı serilip serilmeyeceği oluyor. Yoksa gelişi gizli mi tutulacak? Bekleyelim, görelim.