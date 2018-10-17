ABD’ye elini veren kolunu kaptırıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüşmek için geldiği Ankara’da masaya sürpriz bir dosya daha koydu... Amerikan vatandaşı Rahip Andrew Brunson’un salıverilip ülkesine dönmesinin ardından, Pompeo bu kez de ABD vatandaşlığı da bulunan tutuklu NASA uzmanı Serkan Gölge’nin salıverilmesini istedi.

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında temaslarda bulunmak için bugün Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk yetkililerle bir araya geldi. Pompeo, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Moldova’ya gitmek üzere olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelirken, Brunson krizinin sona ermesinin ardından yeni bir konuyu gündeme getirdi.

Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, ABD vatandaşlığı da bulunan tutuklu NASA uzmanı Serkan Gölge’nin salıverilmesini istedi.

SERKAN GÖLGE ANTAKYA’DA YAKALANMIŞTI

Çifte vatandaş olan Serkan Gölge, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra memleketi Antakya'ya gelmiş, burada FETÖ bağlantısı iddiasıyla önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Gölge halen hapishanede bulunuyor.

ELÇİLİK ÇALIŞANLARINI DA MASAYA GETİRDİ

Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde sadece Amerikan vatandaşı Gölge'nin durumunu değil, ABD istanbul Başkonsolosluğu'nda çalışırken yine FETÖ bağlantısı nedeniyle tutuklu olarak hapiste ya da evhapsinde bulunan üç kişinin, Hamza Uluçay, Metin Topuz ve Nazmi Mete Cantürk'ün durumlarını da gündeme getirdiği öğrenildi.

WASHINGTON, BRUNSON'UN SALIVERİLMESİNE RAĞMEN YAPTIRIMLARI KALDIRMADI

ABD Başkanı Donald Trump, başta geçen hafta salıverilen Rahip Brunson olmak üzere, ABD vatandaşlarının siyasi nedenlerle tutuklanması çerçevesinde, iki Türk bakan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı vermişti. İki Türk bakanın ABD'de mal varlıklarına el koyma kararı alınmış, ancak Gül ve Soylu ABD'de herhangi bir mülkleri bulunmadığını açıklamışlardı.

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Brunson'un salıverilmesinin ardından gözler Washington'un bu yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağına çevrilmişti. Ancak Trump, yaptırımların devam edeceğini açıklamıştı. Trump'un yaptırımlara devam kararının ardında, Türkiye'de 15 Temmuz sonrasında darbe girişimine bağlı suçlarla ilişkili olarak hapiste bulunan tüm Amerikan vatandaşları ve ABD Başkonsolosluğunun Türk çalışanları serbest kalana kadar Ankara'ya baskı politikasının devam edeceği yorumları yapılmıştı.

Brunson'un salıverilmesinin ardından ABD ile ilk üst düzey yüzyüze temas olan Pompeo'nun kısa ziyaretinde Serkan Gölge'nin durumunu masaya getirmesi de, bu yorumları doğruladı.