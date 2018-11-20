Çıplak Rus, donmuş göle atladı bacağını kırdı

Rusya'da çekilen bir video kısa sürede paylaşım rekoru kırdı... Havaların eksi derecelere indiği ülkedeki bir gölde yüzmek isteyen genç bir Rus kadın hayatının şokunu yaşadı. Atladığı zaman buzları kıracağını düşünen genç kadın kıyafetlerini çıkardı, iç çamaşırlarıyla kaldı ve kameralar önünde atlayışı gerçekleştirdi. Genç kadın sonunda bacağını kırdı.

Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan videolar sayesinde insanlar 15 dakikalığına da olsa meşhur olabiliyor… Bunun son örneği Rusya’dan geldi… Havaların dondurucu soğuklukta olduğu Rusya’da bir göle girmek isteyen cesur bir yüzücü kameranın önünde şov yapmak isterken hastanelik oldu. Olayın, Rusya’nın başkenti Moskova’nın doğusundaki Balaşiha’da yaşandığı açıklandı.

Donmuş göle atlayış yaparak buzu kırmayı hedefleyen ve yüzme keyfi yapmak isteyen ismi açıklanmayan kadın videonun başında önce kıyafetlerini çıkarıyor ve sadece iç çamaşırları ve bir bereyle kalıyor.

Daha sonra koşarak göle doğru ilerleyen kadın beresini de çıkarıp yer atıyor. En sonunda sıçrayarak göle atlayan kadın hiç beklemediği bir darbe alıyor.

Genç kadın buz üzerinde ufak bir iz bırakarak kaydı. Genç kadın ne olduğunu anlamayarak kameralara bakıyor. Daha sonra topallayarak arkadaşının yanına gelen kadının bacağını kırdığı açıklandı.