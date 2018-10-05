Hindistan’da öğrenciler gösteri yapıyor: Türkçe öğrenmek istiyoruz

Hindistan'ın Jamia Millia Islamia Üniversitesi'nde öğrenciler ayaklandı... Çok sayıda öğrenci, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yeterli öğretim üyesi olmadığını söyleyerek, Türkçe öğrenemediklerini iddia etti. Yaklaşık 170 öğrenci kampüste gece gündüz beklerken, "Türkçe öğrenemiyoruz" açıklamasını yaptı.

Hindistan basını, Yeni Delhi’deki Jami Millia Islamia Üniversitesi’nde yaşanan gerilimi konuşuyor… Ülkenin popüler televizyon kanallarından NDTV’nin haberinde üniversite öğrencilerin Türkçe için protesto eylemi düzenlediği ifade edildi.

Çok sayıda öğrencinin, fakültede Türkçe eğitimi veren akademisyen olmamasından dolayı Türkçe öğrenemediklerini söylerken, “Okulların başladığı 16 Temmuz’dan beri eğitmen yok. Dolayısıyla Türkçe derslerimiz aksıyor. Eğitimci olmadığı için yaklaşık 170 öğrenci protesto ediyor. Bir akademisyen aldılar ama çok az ders verdi” açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 30-40 öğrencinin fakülte önünde uyuduğunu söyleyen bir öğrenci, “Türkiye’den gelerek eğitim veren akademisyenler vardı eskiden ama bu dönem hiç eğitmen yok” açıklamasını yaptı. Yerel basında yer alan haberlerde birinci ve ikinci sınıfta okuyan öğrencilerin gösterilere katılmadığı ifade edilirken, üniversiteden bir açıklama geldi.

Üniversitede görevli yetkililer, “Türkiye’den bir eğitmen geldi ve lisans öğrencilerine iki gündür ders veriyor. Kendisi 24 Eylül’den beri burada. İki eğitimci diploma ve sertifika programına katıldı. İki eğitimcimiz de Türkiye’de doktoralarını tamamladı ve bu hafta dönecekler” açıklamasını yaptı.