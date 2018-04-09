Hollanda’dan skandal açıklama: Türkiye’ye giderken telefonunuzun içini boşaltın

Son dönemde Hollanda-Türkiye hattında yaşanan gerilim, Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama ile alevlendi. Hollandalı yetkililer, Türkiye, Rusya, Çin ve İran'a gidecen vatandaşlarına sadece içi boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürme uyarısı yaptı. Yetkililer, siber casusluğun Türkiye'de yaygın olduğunu iddia etti.

Son yıllarda Türkiye-Hollanda hattında yaşanan gerilim dinmek bilmiyor. Hollandalı siyasetçilerin Türkiye karşıtı açıklamalarının ardından bugün Hollanda Dışişleri Bakanlığı anlaması güç bir duyuru yaptı. NATO müttefiki olmasına rağmen Hollandalı yetkililer Türkiye ile birlikte Rusya, Çin ve İran’a gidecek vatandaşlarına uyarıda bulundu. Yetkililer, bu ülkelere gidecek vatandaşlarının sadece içi boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri uyarısında bulundu.

Türkiye ve diğer üç ülkede akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların içindeki bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından okunduğunu ve kopyalandığını öne süren bakanlık, telefon ve bilgisayarlarda kesinlikle hassas bilgi ve belge bulundurulmamasını istedi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ticari ve ekonomik temaslarda bulunmak için Başbakan Mark Rutte ile birlikte Çin’e gidecek 165 şirket ile bürokratlara yönelik bir uyarı mektubu gönderdi. Mektupta, siber casusluğa karşı alınacak önlemler sıralandı. Hollanda, Çin’in yanı sıra Rusya’yı da siber güvenlik konusunda riskli ülke ilan etmişti.

Yetkili: Türkiye’de bilgisayarlar uzaktan izleniyor

Hollanda hükümetinden bir kaynağa göre, bu önlemler sadece Çin’le sınırlı değil. Volkskrant gazetesine konuşan hükümet yetkilisi, “Acı ama siber casusluk konusundaki uyarılar NATO müttefikimiz Türkiye ile Rusya ve İran için de geçerli olacak” dedi.

Hollanda hükümetine göre, Türkiye, Rusya, Çin ve İran’da akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar uzaktan izleniyor hatta içindeki bilgiler kopyalanabiliyor. Bu nedenle bu konuda ülkelere seyahat edecek iş insanı ve bürokratlara, önemli bilgi içermeyen ve mümkünse boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri öneriliyor.

Hollanda, bürokratlara seyahat öncesi güvenlik duvarı yükseltilmiş yeni telefon verecek. Başbakan Rutte ile Çin’e gidecek bürokratlar ise, önemli bilgiler içeren metinlerin bilgisayar çıktısını alarak, bu kağıtları yanlarından hiç ayırmadıkları şifreli çantalarda taşıyacak.

Öneri listesi

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ve Türkiye için de geçerli olduğu belirtilen uyarı listesindeki öneriler şöyle:

Yanınıza ‘temiz’ bir telefon ve dizüstü bilgisayarı alın. Güvenlik yazılımını güncelleyin.

Cihazda sadece gerçekten ihtiyacınız olan bilgileri koyun. Geri kalanını silin.

Otel odalarındaki kilitli dolaplar, bilgisayarınızdaki dosyaların okunmasını engellemez.

Cihazlarınızdaki Bluetooth işlevini tamamen devre dışı bırakın.

Dizüstü bilgisayarınızı bir açılış şifresi ve bir hesap şifresi ile sabitleyin.

Sabit diskinizin şifreleme yazılımı ile korunduğundan emin olun.

Hediye olarak verilen taşınabilir bellekleri (USB) kullanmayın.

Bu ülkelere gelmeden önce Hollanda telefonunuzu kapatın.

Varışta yerel hazır kartlı yeni bir cep telefonu alın, ayrılırken kartın imha edilebilirsiniz

Telefon konuşmaları ve Metin mesajları başta Çin olmak üzere bu ülkelerde hükümet tarafından takip ediliyor

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Güvenle kullanabilmeniz için, ayrılmadan önce telefona ve dizüstü bilgisayara bir VPN bağlantısı kurun.

Başbakan Rutte başkanlığındaki Hollanda hükümetinin önceliklerinden birini, siber suçlarla mücadele ve siber güvenlik konuları oluşturuyor.

Koalisyon protokolünde, kabinenin siber alanda kötü niyetli devlet ve devlet dışı aktörlere karşı savunma ve caydırıcılık konusunda yatırım ve işbirliği yapacağı vurgulanıyor.