İdlib’de Kaliba paniği

Suriye’de Esad güçlerinin İdlib’e müdahalesi tartışılırken, bu operasyona havadan destek sağlayacağı belirtilen Rusya da, Kaliba füzeleri ile donattığı savaş gemilerini Akdeniz’e indirdi.

Rusya'nın geliştirdiği taarruz seyir füzesi SSN-30 Kaliba'nın, 2 bin 500 kilometre menzili ve 450 kilo konvansiyonel savaş başlığı bulunuyor. Füze 965 kilometre hızla ve denizden 64 feet yükseklikten hedefe yönlendirilebiliyor. Rusya, Ekim 2015’te de Hazar Denizi’ndeki gemilerinden Suriye topraklarındaki IŞİD mevzilerini bu füzelerle vurmuştu.

Rusya'nın İdlib operasyonuna Akdeniz'de bulunan Mareşal Dimitri Ustinov, Amiral Grigoryeviç, Amiral Essen ve Amiral Osipovich Makarov savaş gemileri ile destek vereceği belirtiliyor. Bölgede tomahawk füze yüklü ABD savaş gemileri de bulunuyor. ABD'nin de bir operasyon durumunda İdlib'e müdahale edeceği değerlendirilirken, sorunun barışçı çözümü için de, Türkiye-Rusya-Almanya-Çin-İran ve Fransa diplomatik temaslar yürütüyor.

İKİ BİRLİK DAHA KAYDIRILDI

İdlib, Esad muhaliflerinin elinde kalan tek yer olarak öne çıkıyor. Olası bir askeri operasyonda sivil kayıpların yaşanacağı ve en az bir milyon kişinin etkileneceği göç nedeniyle Türkiye'nin en çok sorun yaşayacak ülke olacağı vurgulanıyor. İdlib'de 25-30 bin civarında rejim muhalifi silahlı yabancı savaşçının da göç hareketi ile birlikte Türkiye'ye sızmasından endişe ediliyor.

Bu nedenle Türkiye ise yeni bir göç dalgasına izin vermeyerek mültecileri tampon bölgede kurulacak kamplarda tutacak. TSK 12 gözlem noktası kurduğu İdlib'i yakından izlerken, bölgeye 2 askeri birlik daha kaydırdı. İki askeri konvoy İdlib yakınlarındaki Murak ve Sarman bölgesinde konuşlandı. Önceki gün de Bingöl'den 224 asker bölgeye kaydırılmıştı.

RUSYA: GÖRÜŞÜYORUZ

Öte yandan Reuters haber ajansı, Rusya merkezli RIA ajansına dayandırdığı haberde, Rusya’nın İran ve Türkiye ile temasta olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, “İdlib bölgesi ve Afrin’le ilgili olarak İran ve Türkiye ile görüşüyoruz” açıklamasını yaptı.