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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk yaşandı

Japonya, ABD ile Rusya arasındaki tansiyonun yüksek olduğu günlerde İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihinde ilk kez bir deniz piyadesi birliğini faaliyete geçirdi. Kyushu adasındaki tatbikata 1500 deniz piyadesi katıldı.

android-time 23:05 9 Nisan 2018
Haberler Dünya
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk yaşandı
Japonya, ABD ile Rusya arasındaki tansiyonun yüksek olduğu günlerde İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihinde ilk kez bir deniz piyadesi birliğini faaliyete geçirdi. Kyushu adasındaki tatbikata 1500 deniz piyadesi katıldı.

Rus haber ajansı Sputnik’in aktardığına göre, Cumartesi günü Japon ordusundan ‘Amfibi Hızlı Konuşlanma Birliği’ne (ARDB) mensup 1500 asker Kyushu adasındaki Sasebo bölgesinde bulunan askeri üste tatbikat gerçekleştirdi. Japonya böylece 2. Dünya Savaşı sonrasında ilk kez bir deniz piyadesi birliğini aktifleştirmiş oldu.

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ABD İLE BİRLİKTE TATBİKAT YAPTILAR

Japon askerler ülkede konuşlu bazı ABD deniz piyadeleriyle birlikte ortak tatbikat yaptı. Tatbikatta adanın yabancı güçlerin elinden kurtarılması canlandırıldı.

Japonya Parlamentosu'nun üst kanadının silahlı kuvvetlerin yurt dışında savaşa katılmasına onay veren tartışmalı yasayı onayladığı oturumda vekiller birbirine girdi.

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“ADALARIMIZI SAVUNMAK KRİTİK BİR GÖREV”

Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı Tomohiro Yamamoto “Japonya’yı çevreleyen, giderek artan zorlu savunma ve güvenlik durumu göz önüne alındığında, adalarımızın savunulması kritik bir görev haline geldi” dedi.

Tatbikat sırasında Mainichi gazetesine konuşan bir diğer üst düzey savunma bakanlığı yetkilisi de “Amfibi Hızlı Konuşlanma Birliği, uluslararası topluma adalarımızı savumadaki katı kararlılığımızı gösterecek” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: android-time 23:4009.04.2018
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