İngiliz basınından bomba iddia: Gölge Kral!

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'le ilgili çarpıcı bir iddia İngiliz basınının gündeminde. Daily Mail gazetesi Kraliçe Elizabeth'in 3 yıl daha görevine devam edeceğini, 95 yaşında yetkilerini oğlu Prens Charles'a devredeceğini yazdı.

66 yıldır tahtta bulunan 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, bu alanda rekorun sahibi. Sağlık durumu ilerleyen yaşına rağmen gayet iyi olan Kraliçe Elizabeth, buna rağmen etkinliklere oğlu Prens Charles ve torunları Prens William ile Prens Harry’i yönlendiriyor.

Aile üyelerinin daha fazla sorumluluk almasını isteyen Kraliçe’yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Kraliçe Elizabeth 3 yıl daha görevine devam etmek istiyor. 95 yaşına geldiğinde ise unvanını korumakla birlikte yetkilerini oğlu Prens Charles’a devretmeyi planlıyor.

‘Vekil Kral’ görevi üstlenecek olan Prens Charles’ın, annesinin ölümüne dek tüm yetkilere sahip olacağı belirtiliyor.

Gazete bu iddiasını Prens Charles’ın son yıllarda artan etkinliğini vurgulayarak güçlendiriyor. 70 yaşındaki Prens Charles’tan ‘Gölge Kral’ olarak bahseden gazete, günde 14 saat çalıştığını, yıl içinde 600’ü aşkın Kraliyet etkinliğine katıldığını belirtiyor.

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Kraliçe Elizabeth’in denizaşırı ülkelere yapılan ziyaretlere katılmadığı, bu rolü Prens Charles’ın üstlendiği de iddiaları destekliyor.

Kral ya da Kraliçe hayatta olduğu halde yetkilerin devredilmesi en son 1810 yılında gerçekleşmiş. Kral III. George hastalığı nedeniyle görevlerini yerine getiremez hale gelince, yetkilerini en büyük oğluna devretti. 10 yıl boyunca ‘Kral vekili’ olan IV. George babasının ölümünün ardından 1820’de tahta çıktı.