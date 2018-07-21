İran’dan flaş ABD açıklaması: Açık bir hataydı

İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, "ABD'nin İran petrolünün satışını engellemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarına" ilişkin açıklamasına destek verdi.

İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin İsviçre’deki açıklamalarına destek verdi.

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamanei, başkent Tahran’daki konutunda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran’ın ülke dışındaki büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcilerini kabul etti.

İLGİLİ HABER Ruhani'den ABD'ye: Diz çöktüreceğiz

“ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMADIR”

Burada yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidine işaret eden Hamanei, “Cumhurbaşkanı’nın, ‘İran’ın petrol satışının engellenmesi halinde, bölgede kimse petrol ihraç edemez’ açıklaması, İslam Cumhuriyeti’nin konuya ilişkin politikasını ve yaklaşımını ortaya koyan önemli bir açıklamadır.” dedi.

İLGİLİ HABER Trump'tan İran'a gözdağı

“ABD İLE MÜZAKERE BİR HATAYDI”

Hamanei, Dışişleri Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ortaya koyduğu duruşu sıkı bir şekilde takip etmesi gerektiğini belirtti.

ABD’nin “güvenilmez” olduğunu vurgulayan Hamanei, Washington yönetimi ile müzakerelerin sorunları ortadan kaldıracağını düşünmenin açık bir hata olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABER Ruhani'den çarpıcı yorum: İzole edildiler

NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salı günü İsviçre’de ülkedeki İranlılarla bir araya geldiği toplantıda, “ABD yönetimi, ‘İran’a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz’ demiş. Bu, bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız.” açıklamasında bulunmuştu.

Açıklama, Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleştirilen ihracatı “İran’ın engelleme tehdidi” olarak yorumlanmıştı. AA