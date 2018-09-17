İsrail basınının iddiası: Türkiye ve İsrail adım attı, bu ay büyükelçi atanacak

İsrail'in çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronot, İsrail'in Kudüs adımı ve Filistinlilere yönelik sistematik şiddeti sonrasında bozulan Ankara-Tel Aviv ilişkilerinin kapalı kapılar arkasında normalleşmeye başladığını yazdı. Gazete, İsrailli ve Türk yetkililerin bir dizi görüşme yaptığını ve bu ay sonuna doğru tarafların büyükelçi atayacağını iddia etti.

İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler özellikle Mayıs ayında İsrail askerinin Filistinli göstericilere ateş açması ve Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının artmasıyla birlikte donma noktasına gelmişti. Hem Ankara hem de Tel Aviv yönetimleri peş peşe açıklamalarda bulunarak iki ülke arasındaki ilişkiyi germişti.

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Fakat bugün İsrail basınında ilgi çekici bir iddia ortaya atıldı… Ülkenin çok okunan Yedioth Ahronot gazetesinin İbranice edisyonunda, İsrailli ve Türk yetkililerin son dönemde yakın temas içerisinde olduğu iddia edildi. Gazete, İsrailli ve Türk yetkililere dayandırdığı haberinde iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi atayacağını okuyucularına duyurdu. İddiaya göre bu ayın sonuna doğru Yahudilerin bayramının ardından atamalar gerçekleşecek. Gazetenin haberinde, bir “son dakika krizi” olmaması durumunda bu adımların atılacağı belirtildi.

Gazete, Türkiye’nin yakın zamanda ekonomiden sorumlu bir ataşe gönderdiği ve bu yetkilinin iki ülke arasındaki ekonomik bağı kuvvetlendirme amacında olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın yakın zamanda gerçekleştirdiği Bakü ziyaretlerinin de bu yakınlıkla bir alakası olduğu iddia edildi. Fakat gazeteye konuşan diplomatlar, iki isim arasında bir görüşme olmadığını aktardı.

İSRAİL’İN SALDIRISI SONRASINDA APAR TOPAR GİTMİŞTİ

İsrail’in Filistinlilere orantısız güç kullanarak 61 göstericiyi öldürdüğü ve yaklaşık 2000 kişiyi yaraladığı olayların ardından iki ülke arasındaki ilişkiler donma noktasına gelmişti. Öyle ki İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na’eh, İstanbul üzerinden ülkesine dönmüştü. Na’eh, Atatürk Havalimanı’ndan çıkarken kameralar eşliğinde ülkesine gitmişti. Na’eh’in ajans ve basın mensuplarının önünde uçağa biniş görüntüleri Tel-Aviv yönetimini kızdırmıştı. Öyle ki Tel-Aviv yönetimi bunun bir provokasyon olduğunu iddia etmişti.