Olay yaratan jest! Kate için yapmadı, Meghan için yapıyor

Kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ve Meghan Markle arasında çekişme olduğuna yönelik haberlere sık sık yer veren İngiliz basını, yine bomba etkisi yaratacak bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre Markle, Middleton'a hiç yapılmayan bir jestle karşı karşıya.

İngiliz medyası Prens William’ın eşi Kate Middleton ve Prens Harry’nin eşi Meghan Markle arasındaki entrika haberlerine bir yenisini ekledi. Kraliyet gelinlerinin arasında sürekli bir rekabet olduğu belirtilirken, Daily Mail gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre Kraliçe Elizabeth, Sussex Düşesi Markle’ın annesini Noel’i birlikte geçirmek için İngiltere’ye davet etti. Noel’i Norfolk’taki Sandringham konutunda geçirecek olan Kraliçe Elizabeth, aile üyelerini ve Markle’ın annesi Doria Ragland’ı burada ağırlayacak.

İngiliz basını bu davete geniş yer ayırdı. Kraliçe’nin, geçtiğimiz günlerde hamile olduğu duyurulan Markle’ı onurlandırdığı belirtilirken, Middleton’ın ailesine böyle bir davet yapılmamasına vurgu yapıldı.

Bu durumun iki düşes arasında kıskançlık durumunu körükleyebileceği konuşuluyor.

DÜĞÜNDE BİR TEK O VARDI

Doria Ragland, Mayıs ayında yapılan düğünde Markle’ın ailesinden bulunan tek isimdi. Baba Thomas Markle düğün öncesi magazincilerle anlaşarak kurmaca fotoğraflar çektirmiş, olayın ortaya çıkması sonucu düğüne katılmamıştı. Markle bu görüntülerden sonra kalp ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.

Markle’ın kardeşleri ise babalarının durumundan Düşes Markle’ı sorumlu tutarak ateş püsküren açıklamalarda bulunmuştu.

Kızının düğününde bu sebeplerden yalnız kalan Ragland, duygusal anlar yaşamış, İngiliz kamuoyu Ragland’ın güçlü duruşunu övmüştü.

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