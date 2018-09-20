Pilot öyle bir şey unuttu ki… Uçak kan gölüne döndü

Hindistan'da havalanan bir uçakta uçuş ekibinin yaptığı bir hata korku dolu anlara sebep oldu. Kabin basıncının düşmesi nedeniyle 30 yolcunun burnu ve kulakları kanarken uçak acil iniş yaptı.