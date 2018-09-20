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Pilot öyle bir şey unuttu ki… Uçak kan gölüne döndü

Hindistan'da havalanan bir uçakta uçuş ekibinin yaptığı bir hata korku dolu anlara sebep oldu. Kabin basıncının düşmesi nedeniyle 30 yolcunun burnu ve kulakları kanarken uçak acil iniş yaptı.

Sozcu.com.tr
android-time 11:22 20 Eylül 2018
Haberler Dünya
Pilot öyle bir şey unuttu ki… Uçak kan gölüne döndü
Hindistan'da havalanan bir uçakta uçuş ekibinin yaptığı bir hata korku dolu anlara sebep oldu. Kabin basıncının düşmesi nedeniyle 30 yolcunun burnu ve kulakları kanarken uçak acil iniş yaptı.

Hindistan’da Mumbai’den kalkan Jet Airways B737 uçağında kabin ekibinin uçağın basıncını ayarlayan düğmeye basmayı unutması nedeniyle panik yaşandı.

Yolcular kabindeki anları böyle görüntüledi.

Yolcular kabindeki anları böyle görüntüledi.

Kabin basıncının düşmesinin ardından, uçakta bulunan yaklaşık 30 yolcunun burnunun ve kulaklarının kanadığı belirtildi. Olayın ardından 166 yolcunun ve 5 mürettebatın bulunduğu uçak Mumbai’ye acil iniş yaptı.

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Yolcular tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, bazı yolcuların burnunun ve kulaklarının kanadığı ve oksijen maskesi taktığı öğrenildi. Jet Airways konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın kabin basıncının düşmesi nedeniyle geri dönüş yaptığı ifade edilerek, ihmalden dolayı rahatsızlık yaşayan yolculardan özür diledi. Hindistan Havacılık Bakanlığı, mürettebat hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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