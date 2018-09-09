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Sisam Adası’nda yangın

Yunanistan’ın Sisam Adası’nda çıkan orman yangınından yükselen alevler Kuşadası’ndan gözlendi. Saat: 22.00 sıralarında başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

android-time 04:46 9 Eylül 2018
Haberler Dünya
Sisam Adası’nda yangın
Yunanistan’ın Sisam Adası’nda çıkan orman yangınından yükselen alevler Kuşadası’ndan gözlendi. Saat: 22.00 sıralarında başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Kuşadası'nın tam karşısında bulunan Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın merkezi Sisam Adası'nda dün akşam saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.Sisam adasında Yunanistan'ın askeri birliğinin de bulunduğu Kedros bölgesinde Samos başlayan yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Giderek şiddetlenen yangına ilk etapta itfaiye ekipleri 15 araç ile müdahale etti.

İHA

İHA

Yangının büyümesi üzerine söndürme çalışmalarına belediye arazözleri, gönüllüler ve belediye çalışanları da katılırken, uçakla diğer adalardan takviye itfaiye ekipleri getirildi. Kedros bölgesindeki ormanlık alandaki yangın gece yarısı bir geçitte kontrol altına alınırken, bölgede yerleşim alanının bulunmadığı öğrenildi.

İHA

İHA

Bu arada, Sisam adasından yükselen alevler Kuşadası Körfezi'den de çok net bir şekilde görülebildi. Hafta sonu tatili için çok sayıda Türk vatandaşının da feribotla Sisam Adası'na gittiği öğrenildi. Yaşanan yangın paniğini sosyal medyadan paylaşan tatilci Türkler, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunun ortaya çıkmasından sonra rahat bir nefes aldı. İHA

Son güncelleme: android-time 05:0109.09.2018
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