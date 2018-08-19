Şok iddia: Melania boşanmasın diye öyle bir şeyle tehdit ediyor ki…

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden boşanacağı haberleri çıkan eşini engellemek için, kendisini sınır dışı etmekle tehdit ettiği iddia ediliyor.

ABD basını First Lady Melania Trump’ın, Başkan Donald Trump’tan boşanmak için gün saydığıyla ilgili iddiayla çalkalanırken, konuyla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

İddiaların kaynağı ise Beyaz Saray'da geçen yıla kadar Trump'ın danışmanı olarak görev yapan Omarosa Manigault Newman ve yakın zamanda piyasaya çıkan kitabı. Trump'ın TV programında da yer alan ve daha sonra ABD Başkanı'nın danışmanı olarak çalışan Newman, geçtiğimiz yıl görevden alınmış ve ABD Başkanı'nın sırlarını ortaya dökmek için bir kitap yazmıştı.

Newman, geçtiğimiz günlerde Melania Trump'ın ABD Başkanı'ndan rahatsızlık duyduğunu ve bunu giydiği kıyafetlerle Trump'ı “cezalandırmak” için gösterdiğini dile getirmişti. Newman, “Bence Melania dakikaları sayıyor ve Trump görevi bırakır bırakmaz ondan boşanacak” ifadelerini kullanmıştı.

First Lady’nin neden görev süresinin bitmesini beklediği de ortaya çıktı. Newman’a göre Başkan Trump, böyle bir şey olursa Melania’yı sınır dışı etmekle tehdit ediyor. Bunu göze alamayan Melania Trump ise 2.5 yıl kalan görev süresinin bitmesini bekliyor.

Melania Trump’ın 1996’da ABD’ye göçmen statüsüyle girmesinde Donald Trump’ın büyük payı olduğu belirtiliyor.