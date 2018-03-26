Son dakika… AB-Türkiye zirvesinde basın açıklaması yapılıyor

AB ile Türkiye arasında birliğe üye olmanın dışında diğer bölgesel ve küresel konuların da görüşüldüğü Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen zirveden ilk açıklamalar yapılıyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’nin göçmenler konusundaki çabalarını takdir ediyoruz diyerek, Türkiye ile Yunanistan arasında iyi ilişkiler olmasını önemsiyoruz mesajını verdi. Tusk ayrıca Kıbrıs konusunda “Kıbrıs kendi kaynaklarını araştırma hakkına sahip.” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN: VİZE SERBESTİ İÇİN AB ADIMINI BİR AN ÖNCE ATMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası basına “Türkiye ile AB arasındaki zorlu dönemi geride bırakıyoruz. Türkiye’nin düzensiz göç ile ilgili sorumluluklarını yerine getirdiği herkesin malumdur. Vatandaşlarımızın AB’ye olan güveni sarsılmamalı. Vize serbestisi konusunda AB tarafına çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini dile getirdik. Teröre karşı operasyonlarımız Avrupa’nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Türkiye insan haklarına ve demokrasiye bağlı bir hukuk devletidir. Türkiye ve AB uzun süreli ortaklardır. AB’nin Türkiye’yi genişleme politikalarının dışında tutması vahim bir hata olacaktır.” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda Bulgaristan Başbakanı Borisov’a teşekkür etti.

AYRINTILAR GELİYOR…