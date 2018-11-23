Son dakika… Pakistan’da Çin Konsolosluğu’na saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Reuters'ın son dakika geçtiği bilgiye göre, silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru hayatını kaybederken, çok sayıda güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, 3 saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği, intihar yeleklerinin ele geçirildiği vurgulandı.