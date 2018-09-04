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SON DAKİKA: Suriye, İsrail füzelerini havada imha ettiğini açıkladı

Suriye devletine bağlı haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sisteminin, İsrail uçakları tarafından fırlatılan füzeleri havada imha ettiğini açıkladı.

android-time 19:21 4 Eylül 2018
Haberler Dünya
SON DAKİKA: Suriye, İsrail füzelerini havada imha ettiğini açıkladı
Suriye devletine bağlı haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sisteminin, İsrail uçakları tarafından fırlatılan füzeleri havada imha ettiğini açıkladı.

Suriye rejim güçleri, İran ve Rusya’nın ortak operasyonla muhaliflerin bulunduğu İdlib’e doğru ilerlemesi gündemdeki yerini korurken Suriye’nin güneyinden bir saldırı haberi geldi. Reuters’da yer alan son dakika haberine göre İsrail Suriye’nin Hama kenti yakınlarında savaş uçaklarıyla bir saldırı gerçekleştirdi.

Suriye’nin devlet ajansı SANA gerçekleştirilen bu saldırının hava savunma sistemi sayesinde bertaraf edildiğini bildirdi. Füzelerin havada imha edildiğini açılayan Suriye rejiminin İdlib’e bombardımanı ise sürüyor.

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Son güncelleme: android-time 19:5204.09.2018
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