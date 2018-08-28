Türkiye’nin Suriye’de maaşa bağladığı savaşçılar TL’deki düşüşten rahatsız

TL’nin yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybına tepki hiç beklenmedik bir yerden geldi. Türkiye’nin Suriye’de maaşa bağladığı Özgür Suriye Ordusu üyeleri, TL’nin değer kaybı karşısında, maaşlarının bundan böyle Esad’ın para bitimi Suriye Pound’u üzerinden ödenmesini istediler.

Reuters'e konuşan, TSK ve ÖSO'nun ortak kontrolündeki Azez'de görevli ÖSO üyesi Ghassan Kinno, “TL, Suriye Pound'u karşında değer kaybetmeye başlayınca bizim maaşlar işe yaramaz hale geldi. Savaşçılar maaşları alıp pazara gittiklerinde, bu kendilerine zar zor bir hafta yetiyor. Şu anda yaşadığımız gerçek bu” diye konuştu.

Kinno, bu durumun engellenmesi için de, ÖSO'cuların Türkiye tarafından verilen maaşlarının Suriye Pound'u olarak ödenmesini talep etti, “Parayı Suriye topraklarında harcadığımızdan, maaşlarımızın da Suriye para birimi ile verilmesi bizim için daha iyi olur. Ancak sonuçta, bize destek verenin koyduğu kurallara da uymak zorundayız” dedi.

“800 TL 100 BİN POUND EDİYORDU. ŞİMDİ 40 BİNE KADAR DÜŞTÜ”

Azez'de döviz bürosu işleten Mohammed Hadi Hassano da yine Reuters'e yaptığı açıklamada, TL'nin Esad'ın parası karşısındaki değer kaybının iki ay önce başladığını söyledi. Hassano, “İki ay önce 800 TL 100 bin Suriye Pound'una karşılık geliyordu. Şimdi 800 TL 40 bin Suriye Pound'u ediyor” diye konuştu.

Reuters haberinde yine Azez'de çalışan ve maaşını TL olarak alan yardım görevlisi Mohammed Sheikho'nun da görüşlerine yer verdi. TL olarak aldığı aylık maaşının bir kaç ay önce yaklaşık 525 ABD dolarına karşılık geldiğini söyleyen Sheiko, “Maaşımın yaklaşık 100 dolarlık bölümünü kaybetmiş oldum. Benim bu kaybımı kim karşılayacak? “ dedi.