Uber gösterileri bütün ülkeye yayıldı… Binlerce taksici kontak kapattı

Dünyanın farklı bölgelerinde büyük bir tartışma yaratan Uber, İspanya'da büyük bir gösteri hareketini başlattı. Son dönemde farklı ülkelerde başlayan "Uber karşıtı gösteriler" İspanya'nın neredeyse tamamına yayıldı. İspanyol taksiciler, geçen Barcelona'da başlayan Uber karşıtı göstericilere destek olarak kontak kapattı.

Türkiye’de de büyük bir tartışmanın fitilini alevleyen Uber, İspanya’da da benzer bir tartışmayı başlattı. Geçen hafta İspanya’nın popüler kentlerinden Barcelona’da yüzlerce Barcelonalı taksici meydanlarda ve caddelerde gösteri düzenlemiş, Uber taksilerine saldırmıştı.

Bugün Uber’in kullanıldığı İspanya’nın diğer kentlerinden de Barcelonalı taksicilere destek geldi. 25 Temmuz’da başlayan gösterilerin devamı niteliğindeki bu gösteriler Valencia ve başkent Madrid’de geniş bir kalabalıkla tamamlandı. Uber ile birlikte Cabify uygulamalarına karşı olan binlerce taksici kontak kapatarak caddeleri ve yolları kapattı.

İspanya’da yasa gereği Uber ve Cabify sürücüleri tek bir lisans alarak çalışabiliyor. Öte yandan İspanya’daki taksicilerin yaklaşık 30 lisans alması gerekiyor.