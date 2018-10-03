Uluslararası Adalet Divanı: ABD’nin yaptırımları İran’a yardımları etkilememeli

ABD ile İran arasında yaşanan yaptırım gerilimine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) da müdahil oldu. Reuters'ın son dakika haberinde, UAD, ABD'nin yaptırımlarının İran'a yapılacak yardımları etkilememesi gerektiği vurgulanırken, "ABD'nin yaptırımları İran sivil havacılık güvenliğini riske atmamalı ve iki ülke gerilimi tırmandırmamalı" açıklaması yapıldı.

Uluslararası Adalet Divanı, ABD’nin İran’a yaptırım uygularken bu ülkeye insani yardım erişimini ve sivil havacılığın güvenliğini tehlikeye atmaması gerektiğine hükmetti. Birleşmiş Milletler’in en yüksek yargı organı olan mahkemenin bu kararı Tahran için bir zafer niteliğinde. İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs ayında tekrar devreye aldığı yaptırımların iki ülke arasında 1955 yılında yapılan bir dostluk anlaşmasına aykırı olduğunu savunuyor.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.