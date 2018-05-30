Vize muafiyeti ile ilgili açıklama

Türkiye ile AB arasında müzakereleri süren vize muafiyeti ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'sona gelindi' mesajı verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ülkelerine vize muafiyeti ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Artık sona geldiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Menbiç ile ilgili olarak ise 4 Haziran’da ortak yol haritasıyla ilgili takvim çıkabileceğini belirtirken, “YPG çıkacak Türkiye denetleyecek” dedi.

AB YETKİLİLERİ TÜRKİYE’YE GELİYOR

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki vize muafiyeti görüşmeleri kapsamında Ankara'ya gelecek AB heyetinin, Türk yetkililerle teknik görüşmeler yapacağı bildirildi.

Vize muafiyetini görüşecek AB heyeti, perşembe ve cuma günü Ankara'da temaslarda bulunacak. Heyet, Türkiye'nin şubat ayında vize muafiyetine ilişkin sunduğu belge üzerindeki incelemelerinin ardından iki gün boyunca AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar yapacak. Bu görüşmelerin teknik konular üzerindeki toplantılar şeklinde geçeceği öğrenildi.

F-35 AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışının askıya alınmasını da içeren tasarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, teslimatla ilgili bir endişesi olmadığını söyledi ve “Bu proje ile ilgili ön ödemeler yapıldı. Bu kapsamlı bir anlaşma. Sadece satın alma değil, ortak üretim de söz konusu” ifadelerini kullandı.