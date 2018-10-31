1.5 milyon liralık israf kapısı

Kütahya Belediyesi, kentin iki girişine “Vizyon Projesi” adı altında 2 kapı yaptırdı. Hiçbir işlevi olmayan kapılara 1.4 milyon lira ödendi.

AKP'li Kütahya Belediyesi, ‘vizyon projesi' olarak Eskişehir ve Afyonkarahisar yolu girişlerine kapı yaptırdı. Selçuklu motifleri ve çini desenleri ile bezeli iki kapı için 1 milyon 425 bin TL ödendiği ortaya çıktı. Kapıların tanesinin maliyeti yaklaşık 712 bin lira oldu. Kütahya Belediyesi'nde 66 Milyon 740 bin liraya yapımı tamamlanan belediye hizmet binasına, 4.5 milyon TL'lik mobilya da alınmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi de 540 bin liraya yaptırdığı kapı ile gündeme gelmişti.

4.5 MİLYONLUK MOBİLYA

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun 2014 yerel seçimleri öncesinde açıkladığı projeler arasında yer alan kapılar, tamamlandı ve şehrin her iki girişine kuruldu. Saraçoğlu “2 şehir kapısı, Selçuklu motifleri ve çini desenleri ile birlikte Türkiye'de inşa edilmiş ender eserlerden olacak” dedi.

Kapılar için 14 Ağustos 2017'de ihaleye çıkıldı ve 5 Eylül'de imzalanan kent kapıları sözleşmesi sonrası yaklaşık bir yılda tamamlandı. Kapıların yaklaşık maliyeti 1 milyon 696 bin olarak hesaplandı ancak 1 milyon 425 bin TL'ye sözleşme yapıldı.

Kütahya Belediyesi bu yıl tamamlanan ve 66 Milyon 740 bin liraya mal olan hizmet binası için de geçen ay 4.5 milyon TL'lik mobilya almıştı. Mobilyalar arasında koltuk sırtı iç çerçevesi özel formda bükülmüş boru profilinden üretilen yönetici koltuğu, oturma fontu özel metal ya da ahşaptan olan, doğal deri seçeneklerine uygun kılıflı koltuklar da bulunuyordu. Mobilyalar arasında kravatlık, yatak, özel VIP toplantı masası ve koltuğu gibi eşyalar da yer aldı.