100 bin TL’yi dolar yaparsanız getirisi ne olur?

100 bin TL’niz varsa hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırmıştık. Bugün doların geldiği seviyede 100 bin TL ile yaklaşık 17 bin dolar alabiliyorsunuz. Peki 17 bin dolarınızı bankaya yatırdığınızda aylık ne kadar getiri elde edeceksiniz?

Yatırımını faizde değerlendirmek isteyenler için tek tek şubelere giderek faiz araştırması yaptık. Geçtiğimiz hafta 100 bin TL için dokuz bankadan aylık ve yıllık getiri hesabı yaparken bu defa sizin için dolar kurunun mevcut seviyesi ile alabileceğiniz 17 bin doların getirisini hesapladık. Banka şubelerini tek tek dolaşarak yaptığımız araştırmada aylık en yüksek yüzde 4,75 faiz oranı alırken bunun getirisi ise 55 dolar oldu. En düşük faiz oranı ise yüzde 1,05 olarak verildi.

EN YÜKSEK GETİRİ AYDA 55 DOLAR

17 bin dolar için en düşük faiz oranını Garanti Bankası verdi. Banka yetkilisi oranın düşük olmasının nedenini şirket politikası olarak açıkladı. Öte yandan en yüksek oran ise yüzde 4,75 ile Akbank oldu. Akbank'a yatıracağınız 17 bin dolar için aylık 55 dolar hesabınıza 32 gün sonunda yatacak. Kamu bankaları arasında ise en yüksek oranı ise Vakıfbank, 4,25 oldu. Vakıfbank'a 17 bin dolar yatıran vatandaş aylık 52 dolar faiz getirisi elde edecek.

KAMU KATILIM BANKALARI DÜŞÜK VERİYOR

Daha önceki haberimizde katılım banklarının düşük getiri sunduğunu yazmıştık. Dolara da en düşük getiriyi veren yine katılım bankaları oldu. Katılım bankaları kendilerine yatırılan mevduata karşılık verdiği getiriye ‘kar payı' diyor.

17 bin dolara 32 günlük esnek vali olarak aylık Kuveyt Türk Katılım Bankası 29 dolar verirken Albaraka ise 26 dolar verdi. Kamuya ait katılım bankaları olan Vakıf Katılım ise brüt olarak 33 dolar ile en yüksek kar payı veren banka oldu. Vakıf'ın brüt getirisi nette 28 dolara denk geliyor. Ziraat Bankası takip etti. Banka, 17 bin dolara aylık 31,80 brüt, kesintiyle 25.50 dolar kar payı veriyor. Ancak belirtmekte fayda var. Meblağ arttıkça bankaların verdiği oran değişiyor.