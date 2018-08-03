100 günlük planda ekonomide atılacak adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük yol haritasını açıkladı. Önümüzdeki 3 ay 10 günde ilk etapta 6 millet bahçesinin inşaatına başlanacak. Kamuda tasarrufa ağırlık verilecek. 30 kütüphane Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülecek. İşte ekonomiyi ilgilendiren bakanlıkların ilk 100 günlük eylem planları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eylem planında gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankacılığını Türkiye’ye taşıyacak bir sistem oluşturulacağını söyledi. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştireceği icraatlar:



Cumhurbaşkanı Erdoğan Ticaret Bakanlığı’nın eylem planı dahilinde önceliğin Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan pazarlarının olacağını söyledi. İşte Ticaret Bakanlığı’nın gerçekleştireceği diğer icraatlar:



Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planında Enerji Bakanlığı’nın üçüncü nükleer enerji santralinin Trakya’da kurulması için planlama yapacağı açıklandı. İşte Enerji Bakanlığı’nın gerçekleştireceği icraatlar:



Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın eylem planında yapacağı adımları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal yardımdan ziyade istihdama yönlendirecek yeni bir anlayışın öne çıkarılacağını söyledi. İşte bakanlığın gerçekleştireceği diğer icraatlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın eylem planında yüksek teknolojili ürünlere destek sağlamak için fon şirketleriyle protokoller imzalanacağını açıkladı. İşte bakanlığın gerçekleştireceği icraatlar:

Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlanacak. İşte Tarım Bakanlığı’nın gerçekleştireceği diğer icraatlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın eylem planı dahilinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin başlatılacağını söyledi. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gerçekleştireceği icraatlar:



Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planında Turizm Bakanlığı bünyesinde Kuleli Askeri Lisesi’nin müzeye dönüştürülmesi için gereken rölöve projeleri tamamlanacak. İşte Turizm Bakanlığı’nın gerçekleştireceği diğer icraatlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın eylem planı dahilinde 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin yap işlet devret modeliyle inşası için ihaleye çıkılacağını açıkladı. İşte bakanlığın gerçekleştireceği icraatlar: