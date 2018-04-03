Akkuyu’da çok tartışılan 35 milyar dolarlık alım garantisi

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nın temeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atılacak. Akkuyu ile beraber alım garantisi tartışmaları da tekrar gündeme geldi. 15 yıl boyunca Akkuyu'nun üreteceği elektriğin yüzde 50’sine 12.35 sent/kWh üzerinden alım garantisi verildi. Bu da 35 milyar dolardan fazla bir fatura demek.

Mersin’in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santralı’nın temeli bugün saat 15.00’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in katılacağı törenle atılıyor.

2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesince start alan Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi'nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Her biri bin 200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralın üretime başlamasıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyor.

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Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından yürütülen projede, devletler arası yapılan anlaşma gereği ilk ünitenin temel atıldıktan 7 yıl sonra devreye alınması planlanıyor.

TARTIŞILAN RAKAM

Akkuyu NGS'ye, 15 yıl boyunca üreteceği elektriğin yüzde 50'sine 12.35 sent/kWh üzerinden alım garantisi verildi. Bugünün kurları ile bu rakam 49.00 kr/ kWh. Santrala 15 yılda 285 milyar kWh elektrik karşılığında 35.2 milyar dolar (132 milyar TL) ödenecek.

EMO AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuyla ilgili olarak Elektrik Mühendisleri Odası’da (EMO) bir açıklama yapmıştı. “Bu santralın yapılmasıyla ülkemiz 15 yıl boyunca en az 35 milyar 568 milyon dolar elektrik alım yükümlüğü altına sokulmuş olacak.” denilen açıklamada, “Akkuyu Nükleer Santralı’nın devreye gireceği 2025 yılından itibaren 15 yıl boyunca alacağı elektriğe 12.35 sent (dolar) üzerinden alım garantisi verildi. Bugün kilovat saat başına ortalama 15 kuruş olan elektrik fiyatından yaklaşık 3 kat daha pahalıya nükleer santralden devlet elektrik satın alacak ve bunun bedelini halkımız ödeyecek.

– Devlete alım garantisi üzerinden yapılacak satıştan elde edilecek gelir yurtdışına götürüleceği gibi Akkuyu Santralı`nın işletilebilmesi için gerekli olan nükleer yakıt da dışarıdan alınacak. Bir başka deyişle; ülkemizde yapılan üretimden hem de tüketimden döviz kaybı yaşanacak. Bu nedenle ülkemizin enerjide dışa bağımlığı ve yurtdışına ödeyeceği enerji faturası artırılmış olacak.” ifadeleri yer almıştı.