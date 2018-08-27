Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruların yapılması ve bu başvuruların takibi e-Devlet sistemine alındı. Artık, e-Devlet Anayasa Mahkemesi başvuru sorgulama işlemini herkes yapabiliyor. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sorgulama nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Anayasa Mahkemesi 9 Temmuz 1961 tarihinde kuruldu. 2010 yılına kadar bireysel başvurulara açık olmayan Anayasa Mahkemesi'ne, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu'nun kabul edilmesinden sonra bireysel başvuru yapma hakkının tanınmasını da kapsayan bir takım düzenlemeler yapıldı. Ardından da bu başvuruların takibi e-Devlet Portalı kapsamına alındı. Şimdilerde herkes e-Devlet Anayasa Mahkemesi başvuru sorgulama işlemini kolaylıkla ve istediği anda yapabiliyor. Peki, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sorgulama nasıl yapılır? Merak ettiğiniz tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU NEDİR?

Anayasada tanımlanan ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile ek protokollerde yer alan temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin ihlali halinde başvurulan bir yargı yoludur.

Anayasa Mahkemesine (AYM); Anayasa'da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Türkiye' nin taraf olduğu ek protokollerde, güvence altına alınan hakları ihlal edilen herkes, bireysel başvuru yapabilir.

Özel hukuk tüzel kişileri (dernekler, vakıflar, şirketler vb.) ancak tüzel kişiliğe ait hakların ihlal edildiği iddiasıyla başvuru yapabilir.

Kamu tüzel kişileri Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru yapamazlar.

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet portalı üzerinden Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruların durumunun sorgulanabilmesi imkanı sağlanmıştır. İnternet sitesinde bulunan “e-Devlet Üzerinden Bireysel Başvuru Sorgulama” butonuna tıklayarak sorgulama ekranlarına ulaşabilmeniz mümkündür.

Bunun için yalnızca e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bir şifreniz var ise, yahut e-Devlet sistemini aktif olarak kulanıyorsanız siz de kolayca buradaki tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sorgulama için öncelikle; “www.turkiye.gov.tr” adresine gidin ve ekranın sağ üst kısmında yer alan “Sisteme Giriş”e tıklayın. Ardından açılan ekrandaki boş kısımlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Kapısı şifrenizi yazın ve “Giriş” butonuna tıklayın. Bu işlem sonucunda sisteme giriş yapmış olursunuz. Ardından açılan ekranın sol üst tarafından yer alan bölümden “Hizmetler”e tıklayın ve “Anayasa Mahkemesi Başkanlığı” kurumunun kısmına gidin. Bu kısımın altında e-Devlet “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sorgulama” hizmetini göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda eğer varsa başvuru ya da başvurularınızı görebilir, bu başvuru için sorgunuza yanıt alabilirsiniz.

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