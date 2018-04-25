Apple 13 milyar euroyu emanet hesaba yatıracak

İrlanda'nın Avrupa Komisyonu vergi kararına uyma yönünde bir adım atmasıyla yaklaşık 13 milyar Euro'luk (16 milyar dolar) bir verginin Dublin emanet hesabına aktarılmasını sağlayan bir anlaşma imzalandı.

İrlanda’da kurumlar vergisinin düşük olmasından dolayı bir çok şirket merkezlerini İrlanda’da gösterip az vergi ödüyor. AB Komisyonu bu şirketlerden biri olan ABD’li teknoloji devi Apple’ın az vergi ödediğini söyleyip 13 milyar dolarlık bir fatura çıkarmıştı. Apple bu parayı emanet bir hesaba yatıracak.

Wall Street Journal’ın haberine göre, İrlanda Salı günü yaptığı açıklamada, Apple’ın gelecek ay için Eylül ayına kadarki taksitlerde geri vergi ve faiz için nakit ödeyeceğini söyledi.

Büyük vergi gelirleri infüzyonuna rağmen, Dublin AB kararına karşı çıktı. Teknoloji şirketi, ülkede büyük bir işveren ve İrlanda, vergi anlaşmalarının özel muamele teşkil etmediğini belirtiyor.

İrlanda'nın Maliye Bakanı Paschal Donohoe, “Hükümet, komisyonun kararını esas olarak kabul etmiyor” dedi. “Bununla birlikte, Avrupa Birliği’nin taahhütlü üyeleri olarak, İrlanda, bu bağlamda bağlayıcı yasal yükümlülüklerimize uymayı amaçlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bir Apple sözcüsü, “İrlanda ile işbirliği yapmaya devam ediyoruz” diyerek, AB mahkemelerinin “komisyonun kararını bozacağından” emin olduğunu belirtti.