Askere işsizlik maaşı

İşsizlik maaşı istifa edenlere ödenmiyor. Ancak askerlik için işten ayrılanların maaşı alma hakları bulunuyor. Aynı durum bedelliden faydalanacaklar içinde geçerli. Bunun bazı şartları var. İşte o şartlar...

Posta Gazetesi’nin haberine göre; Askerden önce sigortalı olarak çalışan ve görev zamanı ayrılan gençlerin tazminat, işsizlik maaşı ve döndükten sonra aynı işyerinde çalışma hakları bulunuyor. Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar diğer şartları taşımaları halinde işsizlik maaşına da hak kazanıyorlar. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen çalışan için de bu imkan geçerli.

3 KASIM’A KADAR

Süre bedelli askerlik için başvurular 3 Kasım’a kadar devam edecek. Gençler, 15 bin TL karşılığında 21 günlük eğitimin ardından vatani görevini yapmış sayılacak. Düzenleme özellikle çalışırken bedelli askerlikten yararlanacaklarla ilgili önemli imkanlar getiriyor. Buna göre; çalışanlar isterlerse ücretsiz izinli sayılarak 21 günlük eğitime gidecek ve sonra işlerine geri dönecek.

KIDEMİNİ DE ALIR

Ancak işlerinden ayrılarak 21 günlük eğitime gitmek isterlerse ve en az 1 yıllık kıdemleri de varsa kıdem tazminatlarını alabilecekler. 1475 Sayılı Yasa’ya göre; askere giden çalışanlar için işsizlik maaşı imkanı da doğuyor. Çünkü işten askerlik sebebiyle ayrılan çalışanlar tazminatlarının yanında işsizlik maaşı da almayı hak ediyorlar. Bunun için öncelikle prim şartları var.

SON 3 YILDA 600 GÜN

Tüm çalışanlar için işsizlik maaşı alma şartları askere gidenler için de geçerli. Son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi gerekiyor. Yine son 120 günde de kesintisiz primin ödenmesi şartı bulunuyor. Bu şartları taşıyanlar askere gidince tazminatla birlikte işsizlik maaşını da hak ediyor. Bunun için çalışanlar SGK’ya askerlik dolayısıyla ayrıldıklarını bildirecekler.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU

İşten çıkış bildirgesinde de ‘askerlik kodunun işaretlenmesi önemli. İşsizlik maaşı almak için, askere gitınek üzere işten ayrıldıktan sonraki 90 gün içinde göreve başlamak gerekiyor. Askerlik süresince işsizlik maaşı yok. İşten aynlan çalışan, eğitim bitip terhis belgesinin alınmasından sonra , 30 gün içinde İşkur’a müracaat edecek. İşkur da çalışan son üç yılda 600 gün prim ödediyse 6 ay, 900 gün prim ödediyse 8 ay, 1080 gün prim ödediyse 10 ay maaş bağlayacak.