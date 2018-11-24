Benzin ve motorine bir indirim daha

İstanbul'da 6.29 TL'ye satılan benzinin fiyatı gelen indirim ile birlikte 6.13-6.12'ye inmesi bekleniyor. İstanbul'da motorinin litresi ise 6.29 TL'den satılıyor, gelen indirim ile birlikte 6.08 6.07 TL’ye inmesi bekleniyor.
İZMİR
Pazartesi gelecek olan indirim beklentisi ile birlikte İzmir’de benzinin litre fiyatı 6.32 TL’den 6.15- 6.16 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 6.32 TL’den 6.11-6.10 TL’ye inmesi bekleniyor.
ANKARA
Ankara’da satılan benzinin litre fiyatı 6.35 kuruş… Gelen indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı 6.19-6.18 TL’ye motorin litre fiyatı ise ise 6.32 TL’den 6.11 veya 6.10 TL’ye inmesi bekleniyor.