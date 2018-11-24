Benzin ve motorine bir indirim daha

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; pazartesi gecesi itibari ile benzinde 16-17 kuruş, motorinde 21-22 kuruş indirim bekleniyor. Gelen indirimler pompaya yansıyacak.

İstanbul'da 6.29 TL'ye satılan benzinin fiyatı gelen indirim ile birlikte 6.13-6.12'ye inmesi bekleniyor. İstanbul'da motorinin litresi ise 6.29 TL'den satılıyor, gelen indirim ile birlikte 6.08 6.07 TL’ye inmesi bekleniyor.



İZMİR

Pazartesi gelecek olan indirim beklentisi ile birlikte İzmir’de benzinin litre fiyatı 6.32 TL’den 6.15- 6.16 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 6.32 TL’den 6.11-6.10 TL’ye inmesi bekleniyor.

ANKARA



Ankara’da satılan benzinin litre fiyatı 6.35 kuruş… Gelen indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı 6.19-6.18 TL’ye motorin litre fiyatı ise ise 6.32 TL’den 6.11 veya 6.10 TL’ye inmesi bekleniyor.