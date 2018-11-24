Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Benzin ve motorine bir indirim daha

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; pazartesi gecesi itibari ile  benzinde 16-17 kuruş, motorinde 21-22 kuruş indirim bekleniyor. Gelen indirimler pompaya yansıyacak. 

Sozcu.com.tr
android-time 12:04
Haberler Ekonomi
Benzin ve motorine bir indirim daha
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; pazartesi gecesi itibari ile  benzinde 16-17 kuruş, motorinde 21-22 kuruş indirim bekleniyor. Gelen indirimler pompaya yansıyacak. 

İstanbul'da 6.29 TL'ye satılan benzinin fiyatı gelen indirim ile birlikte 6.13-6.12'ye inmesi bekleniyor. İstanbul'da motorinin litresi ise 6.29 TL'den satılıyor, gelen indirim ile birlikte 6.08 6.07 TL’ye inmesi bekleniyor.

İZMİR

Pazartesi gelecek olan indirim beklentisi ile birlikte İzmir’de benzinin litre fiyatı 6.32 TL’den  6.15- 6.16 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 6.32 TL’den 6.11-6.10 TL’ye inmesi bekleniyor.

ANKARA

Ankara’da satılan benzinin litre fiyatı 6.35 kuruş… Gelen indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı 6.19-6.18 TL’ye motorin litre fiyatı ise ise 6.32 TL’den 6.11 veya 6.10 TL’ye inmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERBenzin neden ucuzluyor?Benzin neden ucuzluyor?
Son güncelleme: android-time 12:4924.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar