Biber üreticilerinin sorunları Meclis gündeminde

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, İslahiyeli ve Nurdağılı biber üreticilerinin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Kaplan, biber üreticilerinin pazar sorunlarının çözülmesi ve tarımsal destekleme kapsamına alınması gerektiğini savundu.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, İslahiyeli ve Nurdağılı biber üreticilerinin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 25 bin dekarlık alanda baharatlık kırmızıbiber yetiştirildiğine dikkat çeken Kaplan, çiftçilerin pazarlama konusunda mağduriyet yaşadıklarını, rekoltenin geçen yıla oranla yüzde 50 azaldığını, mazot, gübre, tarımsal ilaçların fiyatlarının arttığını ancak kırmızıbiberin satış fiyatı bu artışları dengelemediğini, çiftçinin çok zor durumda kaldığını belirtti. Kaplan, ivedilikle önce İslahiyeli ve Nurdağılı biber üreticilerinin pazar sorunlarının çözülmesi ve tarımsal destekleme kapsamına alınması gerektiğini savundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Kaplan, Gaziantep'in en fazla biber üreticiliği yapan ilçelerinin İslahiye ve Nurdağı olduğunu kaydetti. Kalite ve aroma bakımından bölgenin en iyi biberinin yetiştirildiğini belirten Kaplan, biber üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti.

Maliyetlerin yüksek olması, çiftçinin haklarını ve sorunlarını kamuoyuna taşıyacak bir birlik olmaması, ihracatın zayıf olması; pazarlama problemlerinin olması, tarımsal sanayinin yeterli düzeyde olmaması, biberin destekleme kapsamına alınmaması gibi birçok sorunla karşı karşıya kalarak emeğinin karşılığını alamayan biber üreticilerinin hakları için mecliste sonuna kadar mücadele edeceğini belirtti.

AKP TÜCCARI, SERMAYEDARI KORUYUP, ÇİFTÇİYİ GÖRMEZDEN GELİYOR!

Kaplan, “Geçen sene kilogramı 15 TL'den satılan kırmızıbiber bu sene kilosu 12 TL'den satılıyor. AKP'nin ithal etme sevdası biber üreticilerimizi de zor duruma sokmakta. Düşük vergiyle ithal edilen biberler, yerli üreticimizin ürünlerinin de hakkını yiyor. AKP tüccarı, sermayedarı koruyup, çiftçiyi görmezden geliyor” dedi.

ÇİFTÇİ TARLADAN MAHSÜL KALDIRMAK İÇİN TRAKTÖRÜNÜ MÜ SATACAK?

Milletvekili Kaplan, “Gübrede, mazotta, tarımsal ilaçlardaki zamlar neredeyse geçen seneye oranla iki katına çıkmışken, mahsül para etmiyor. 6 lira 23 kuruştan mazot, 40 lira ile 100 lira arasında gübre fiyatı var. Sulama ve elektrik maliyetleri çok yüksek. Çiftçi, tarladan mahsülünü kaldırmak için elinde, ocağında ne varsa satacak hale geldi. Para kazanmak için değil, tarlasını kurtarmak için çalışıyor adeta. Tüccarın insiyatifine terkedilen çiftçi korunmuyor, emeğinin karşılığını alamıyor” diye konuştu.

BİBER ÜRETİCİSİ PAZAR BULAMIYOR

Kaplan “Tarım girdilerinin maliyetinin yüksek olması nedeniyle zor şartlarda üretmeye çalışan İslahiyeli ve Nurdağılı biber üreticileri pazarlama sorunu yaşıyor. Tarımsal sanayinin yeterli düzeyde olmaması, ilçelerde bulunan büyük ve küçük ölçekli 15-20 biber fabrikasının üretilen biber karşısında yetersiz kalması pazar sıkıntısını da doğuruyor” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİNİN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN BİRLİK YA DA KOOPERATİF ŞART!

CHP'li Kaplan, “Biber üreticilerimiz, ürettikleri mahsulün fiyatı için tüccarın ağzına bakıyor. Serbest piyasa koşullarında fiyat belirleme çiftçiyi deği, tüccarı besliyor. Fiyat belirlemesi, çiftçi-tüccar sağlayacak bir birlik ya da kooperatif yok. Önceki yıllarda piyasayı belirleyen, çiftçiyi mağdur etmeyen Güneydoğu Birlik, maalesef AKP'nin yanlış politikaları sonucunda kapandı. Çiftçi derdini anlatacak, yüzünü güldürecek, emeğinin karşılığını alacak bir merci bulamıyor. Birlik ya da kooperatif şart. İlçelerde yetiştirilen biberlerin satışı birlik ya da kooperatif aracılığı ile olsa çiftçi de bu kadar mağdur olmaz” şeklinde konuştu.

KIRMIZIBİBER DE DEVLET DESTEKLEME KAPSAMINA ALINMALI

Kaplan: “Daha önce üzüm için de söylemiştik, tekrarlıyorum. Nohuta, kuru fasulyeye, fındığa, soğana, arpaya, buğdaya tarımsal destek veriliyor. Biber üreticilerimiz de çok zor şartlarda üretim yapıyor. Tarımsal ilaçlar, gübre, mazot, elektrik, su kısaca iğneden ipliğe her şey bu kadar zamlanmışken bırakın da çiftçi tarladan mahsülünü kaldırmak için evini, ocağını, traktörünü satmasın. Kırmızıbiberin de biran önce devlet destekleme kapsamına alınarak, üretici mağduriyetinin önlenmesi gerekiyor” dedi.

BAKAN'A SORULAR

Kaplan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1. Yıllara göre ayrı ayrı belirtilmek üzere Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde son 10 yılda kaç ton biber üretimi yapılmıştır?

2. 11.05.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan, “geçici” olduğu dönemin Bakanlar Kurulu tarafınca ifade edilen gümrük vergisi yüzde 75'ten yüzde 15'e düşürülmüştür. O tarihten bu güne kadar toplam kaç ton kırmızıbiber ithal edilmiştir? Hangi ülkelerden ithal edilmiştir? Hangi firmalardan ithal edilmiştir?

3. Son 10 yılda yıllara göre ayrı ayrı belirtilmek üzere Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri kaç ülkeye, ne kadar biber ihraç etmiştir? Biber ihracatından ne kadar gelir elde edilmiştir?

4. Biber ihracatının oranının yükseltilmesine, verimliliğin artırılmasına yönelik önlem alınacak mıdır?

5. Kırmızıbiberin tarımsal destekleme kapsamına alınması yönünde bir çalışma var mıdır/yapılacak mıdır?

6. İslahiyeli ve Nurdağılı biber üreticilerin pazar sorununu çözmeye yönelik Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır?