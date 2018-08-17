Bir halkın fakirleşmesi: Reuters objektifinden Yunan krizinin çarpıcı 20 fotoğrafı

Uzun süredir ekonomik kriz ile boğuşan Yunanistan pazartesi günü son kurtarma paketinden de çıkacak. Kemer sıkma politikaları nedeniyle sık sık protestoların yaşandığı bu kriz sürecinde Yunanistan AB ülkerinden ve IMF'den bir çok yardım paketi aldı. Bu paketler karşılığında verilen sözlerin yerine getirilmesi için bir çok tasarruf önlemi alan Yunanistan'da emekli maaşlarında kesintiler yapıldı. Bir nesil yurt dışına göçtü. Umudunu kaybetti. İşte Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik krizin çarpıcı fotoğrafları...

8 Şubat 2012’de Yunan partileri ülkede kaos çıkmaması için yeni bir uluslararası kurtarma paketi anlaşması imzalamak için görüşmelere başladı.

İşçi Konut Örgütü’nün bir çalışanı olan Lambrousi Harikleia, ücretinin kesildiği ve çalıştığı ofiste görevden alındığı için 15 Şubat 2012 tarihinde Atina’da işten atılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için ağlıyor.

4 Nisan 2012 tarihinde Yunan bir emekli Atina’da intihar etti. Yunanistan’da intiharların sayısı arttı. Ekonomik kriz, daha az maaş ve emekli maaşı hayatta kalma mücadelesini zorlaştırdı.

Krizin en çok etkilediği yoksul ve yaşlı insanlar oldu. Yoksul va yaşlı isanların kaldığı Atina’nın “Evangelismos” koğuşunda yaşlı bir kadın görülüyor. Yunan ekonomik krizinin sonucunda büyük sıkıntı içinde. Tesis çalışanları beş aydan fazla bir süredir maaşlarını alamadıkları için kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

18 Nisan 2012’de Yunanistan parlamentosu görevlileri devrilen Yunan bayrağını kaldırıyor.

Yunan aşırı sağ Altın Şafak partisi üyeleri 23 Nisan 2012 seçim kampanyasında Atina yakınlarındaki Perama kentinin belediye binasının önünde.

14 Aralık 2012 tarihinde Parakende lobi grubu ESEE Başkanı Vassilis Korkidis Yunanistan’ın 68.000 işletmesinin, 2011 yılının başından bu yana kepeknk kapattığını, yüksek kiralar ile kapanan çoğu kapının ve ücret ve emeklilik kesintileri nedeniyle tüketicilerin satın alma gücünün düştüğünü söyledi.

Yunanistan’ın kuzeyindeki Serres’ten 42 yaşındaki Alexandros, 10 Nisan 2013’te Atina’nın yakınındaki Piareus limanında yaşamakta olduğu terkedilmiş arabada oturuyor.

42 yaşındaki bir evsiz AIDS hastası ve eski bir uyuşturucu bağımlısı olan Marialena, 13 Mayıs 2013 tarihinde Atina’nın merkezinde bir köprünün altında uyuyor. 2009’da yaşanan borç krizinden bu yana yüzbinlerce Yunan kaybedildi. Yeni rakamlar, ülkedeki iş ve işsizlik oranının Mart ayında yüzde 26,8’e yükseldiğini gösteriyordu. Fotoğraf 13 Mayıs 2013 tarihinde çekildi.

17 Temmuz 2013 yılında Yunanistan’ın sallantılı koalisyon hükümeti, neredeyse her hafta düzenlenen yürüyüş, miting ve grevleri protesto eden bir eylemleri tetikleyen 25.000 kamu çalışanı – özellikle de öğretmen ve belediye polisi- için bir transfer ve işten çıkarma planı için yasa tasarısını oyladı. Fotoğrafta işlerini kaybeden 2000’den fazla devlet okulu muhafızlarından biri olan Okul müdürü olan Yiorgos Avramidis yer alıyor.

Yunanistan’ın yeni atanan başbakanı Alexis Tsipras, 26 Ocak 2015 tarihinde Atina’da.

11 Şubat 2015’te Atina’da parlamento önünde gösterilerde yer alan bir adam.

22 Nisan 2015, Yunanistan’ın Thessaly bölgesinde Larissa kasabası yakınlarında karla kaplı Olimpos Dağı’nın önünde görülen tahıl depoları.

29 Haziran 2015’de alışveriş sepetini çeken yaşlı bir kadın Yunanistan’ın Atina’daki kapalı bir Eurobank şubesinin önünde görülüyor.

Avrupa yanlısı protestocular, 30 Haziran 2015 Perşembe günü Yunanistan’ın Atina parlamentosunun önünde bir Avrupa yanlısı miting sırasında, Yunan bayraklarını elinde tutuyorlar.

1 Temmuz 2015 tarihinde Yunanistan’ın Atina kentinde emekli maaşının bir bölümünü almak için Ulusal Banka şubesinin dışında bekleyen emekliler.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, 3 Temmuz 2015’te Yunanistan’ın Atina kentinde Syntagma Meydanı’nda düzenlenen kemer sıkma karşıtı mitingde bir konuşma yaptı.

Bir emekli, 7 Temmuz 2015 tarihinde Yunanistan’ın Atina kentinde emekli maaşının bir bölümünü almayı beklerken, Ulusal Bankası’nın bir şubesinin ana kapısına yaslanırken.

27 Ocak 2016’da Atina’da emeklilik maaşları hakkında yapılan bir protestoda verilen mandalinayı alan yaşlı bir adam.

15 Şubat 2017, Atina, Yunanistan Ortodoks Kilisesi tarafından işletilen bir mutfakta yemek yiyen Yunan vatandaşları.