Bugün ekonomide ne oldu? (24.09.2018)

1) OTOMOBİL FİYATLARINA ÖTV AYARI
Otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımladı. Böylece araçlardaki vergi yükü fiilen düşürülmüş oldu. Yani 115 bin TL’lik bir araç 112 bin TL’ye satılacak.
2) GÜBRE FİYATLARINDA İNDİRİM
Son dönemde uygulanan tarım politikaları nedeniyle çiftçiler zor durumda. Bir çok yerde çiftçiler üretim yapmakta zorlanıyor. Çiftçilerin gider kalemlerinde suni gübreler önemli bir yer tutuyor.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, kimyevi gübrede yüzde 15’lere varan indirim sağlayacağını söyledi.
3) FİTCH TÜRK BANKALARI UYARDI
Fitch, bankaların döviz likidite risklerinin devam eden piyasa oynaklığı ve kur zayıflığının etkisi ile ciddi şekilde arttığı uyarısında bulundu.
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