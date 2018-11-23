CarrefourSA’dan Fırsat Cuması

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, yüzde 50’ye varan indirimlerin yer aldığı Fırsat Cuması’nı 23 Kasım Cuma günü saat 00.00 itibarıyla carrefoursa.com üzerinde başlatırken gün içinde tüm marketlerinde sürdürüyor.

Fırsat Cuması kapsamında elektronik eşyalardan küçük ev aletlerine, oyuncaklardan evcil hayvan mamalarına, mutfak eşyalarından cep telefonuna, televizyonlardan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe yüzde 50'ye varan indirimler uygulanıyor.

25 TL DEĞERİNDE KUPON

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, tasarruflu alışverişin adresi olmak, tüketicilerini kaliteli, çeşidi bol, taze ve fiyatı uygun ürünlerle buluşturmak amacıyla hem marketlerinde birçok ürün grubunda indirim kampanyası düzenliyor hem de carrefoursa.com üzerinden 25 TL değerinde kupon hediye ediyor.

CarrefourSA'nın Fırsat Cuması, 23 Kasım Cuma günü saat 00.00'da carrefoursa.com'da ve ve aynı gün marketlerinde başladı. Alışveriş tercihini carrefoursa.com üzerinden yapanlar ise Fırsat Cumasıkapsamında 23 Kasım'a kadar alışveriş yapmaksızın kazandıkları 25 TL değerinde alışveriş kodunu 23 Kasım Cuma saat 00.00 itibarıyla başlayıp 26 Kasım Pazartesi saat 00.00'a kadar carrefoursa.com'da yaptıkları 150 TL üzerin alışverişlerde kullanabilecekler.

KEDİ VE KÖPEK MAMALARINDA 1 ALANA 1 BEDAVA

CarrefourSA, evcil hayvanları da unutmayarak Fırsat Cuması kapsamında 26 Kasım'a kadar kedi ve köpek yaş mamalardan 1 alana 1 tane hediye ediyor.

FIRSAT CUMASI RÜZGAR GİBİ ESİYOR

Fırsat Cuması ile sunulan fırsatlara ek olarak carrefoursa.com'a özel olarak yalnızca 23 Kasım günü kâğıt havlular ve deterjan ürünlerinde yüzde 25 indirim, 24-25 Kasım tarihlerinde ise Bingo yüzey temizleyicilerde yüzde 20 ve yine Bingo bulaşık deterjanlarında yüzde 25 indirim sunulurken 23 – 25 Kasım tarihleri arasında valizlerde, bilgisayar aksesuarlarında ve Duracell pillerde yüzde 40, tıraş ürünlerinde de yüzde 50 oranında indirim yer alıyor. Bu ürünlerin yanı sıra yine 23-25 Kasım tarihleri arasında SEG marka 32” LED TV, 500 TL indirimle 899 TL'den, Prima Külot Bez çeşitleri de 15 TL indirimle 74,90 TL'den müşterilere sunuluyor. Alışveriş tercihini carrefoursa.com üzerinden yapanlar Fırsat Cuması kapsamında 23 Kasım'a kadar alışveriş yapmaksızın 25 TL değerinde bir alışveriş kodu kazanıp bu kodu 23 Kasım Cuma saat 00.00 itibarıyla başlayıp 26 Kasım Pazartesi saat 00.00'a kadar carrefoursa.com'da yaptıkları 150 TL üzerin alışverişlerde kullanabiliyorlar.