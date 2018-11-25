‘Depo basarak ekonomi yönetilmez’

Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez, hükümetin ekonomik sorunları halının altına süpürdüğünü belirterek, “Gerçekçi önlemler almazsanız ülkeyi kaybederiz” dedi.

Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez, iktidarın son dönemde enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi düzeltmek için uyguladığı yöntemleri, “sorunları halının altına süpürme” hatası olarak tanımladı. Söylemez, “Soğan depolarını basıp stokçuları yakalayarak, mağazalara ‘Enflasyonu yeniyoruz' diye afiş ve etiketler asarak, zabıtaları marketlere salıp fiyatlara narh koyarak, patates tüccarını stokçu diye yakalayıp kodese tıkarak, çok kanallı-tek sesli yandaş ve havuz medyasında en kötü geride kaldı diye her gün konuşarak ekonomiyi düzeltemezseniz. Gerçekçi önlemler almazsanız ülkeyi kaybederiz. Bu güneşe kar mı dayanır?” dedi.

MEDYA GÜCÜNÜ KULLANIYORLAR

İktidarın dünyada eşine ve benzerine rastlanmayan bir şekilde enflasyonla ve ekonomik krizle mücadele programı yürüttüğünü belirten Söylemez, bu yöntemin kamuoyunda tepki çekmemesi için de medya gücünü sonuna kadar kullanmaya çalıştığını ifade etti. Söylemez, iktidarın uyguladığı yöntemlerin, ülkesini ve halkını seven ekonomistler tarafından kaygıyla, dış ekonomi çevreleri tarafından ise hayretle izlendiğine dikkat çekerken, şunları söyledi: “Ekonomi yönetimi çözemediği her sorunu halının altına süpürüp üzerini de medya gücüyle kapatmaya çalışıyor. Sorunların üstünü örtmede gösterdiği mahareti sorunları çözmede gösterebilseydi, bugün üstü örtülmeye çalışılan ekonomik kriz olmaz, halk da yoksulluğun altında ezilmezdi.”

KARA PARA CENNETİNE AZ KALDI

Söylemez, ekonomi yönetiminin ekonominin kurallarını bir kenara bırakıp, emir komuta ile ekonomiyi yönetmeye çalıştığını belirtirken, şu ifadelere yer verdi:

“Fiyatlara narh koymaya, yandaş müteahhitleri kollamaya, konkordatoları görmemeye, ödenemeyen kredileri dondurmaya, bol keseden teşvik ve indirimlerle bütçe açığını artırmaya, pahalı ve kısa vadeli yeni dış borçlar almaya, eş, dost, akraba kayırmacılığına, bürokrasiyi cemaatleştirmeye, kadınları evlerinde oturtmaya, off-shore'lara, Malta'ya, Katar'a götürülen paraları net hata noksan kaleminden ülkeye sokup çıkararak kara para cenneti olmaya tam gaz devam ediliyor.”

Hatalarını kapatmak için böyle yapıyorlar

Patates ve soğan üretiminde Türkiye'nin en önde gelen illeri arasında bulunan Niğde'den depo baskınlarına sert tepki geldi. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, patates ve soğandaki fiyat artışının nedenin soğanın çürümesi, patatesin ise ekiminin azalması olduğunu söyledi. Çiftçinin artık patates ekemez duruma geldiğini belirten Adem, “İş bilmeyen yöneticiler, kendilerinden kaynaklanan hataları kapatmak için patates ve soğanını depo edenleri stokçulukla suçluyor” dedi. Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Adem, tarımda yaşanan olağanüstü bozulmanın iktidarın uyguladığı yanlış tarım politikalarından kaynaklandığını belirterek, yanlışlar yüzünden her gün farklı bir tarım ürününde benzer sorunun patlak verdiğini, akılcı politikalara geçilmemesi halinde sorunların daha da büyüyeceğini söyledi.

SPEKÜLATİF STOKÇU MU?

AKP iktidarının tarımı bilmediğinin son patates ve soğan olayında net biçimde ortaya çıktığını belirten Erhan Adem, “Patates ve soğanı korumak için zorunlu olarak depoda tutanları ‘spekülatif stokçu' diye yakaladığını zannetmek, işin başındakilerin dünyadan ve gerçeklerden bihaber olduğunun kanıtıdır” dedi. Adem, tarım ürünlerinde depoculuğun zorunlu olduğuna dikkat çekti.