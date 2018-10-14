Diyanetten Hac ve umreye rekor zam

Yüzde 34.36 artışla tasarruf tedbirlerini alt üst edip bütçesini 7.7 milyar liradan 10.5 milyar liraya çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac ve umre organizasyonlarına da yüzde 57 zam yaptı.

2018 sezonunda 2 kişilik odada tek kişi için 6 bin 185 TL ila 7 bin 120 TL arasında değişen 7 günlük umre programı, aynı otellerde ve aynı koşullarda 6650 SAR, 6750 SAR (Suudi Arabistan Riyali) ve 6975 SAR olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 6 bin 185 TL'ye umreye gidilebilirken, bu yıl aynı organizasyon için 10 bin 400 TL ödenecek.

Hac ve umre organizasyonları için Türk Lirası'ndan vazgeçerek Suudi Arabistan Riyaline dönen Diyanet 2018-2019 Hac ve Umre Organizasyonu programını açıkladı ve kayıtların başladığını duyurdu. Programda ücretlendirme de Riyal ile yapıldı. Bugünkü piyasaya göre Riyal/TL kuru yaklaşık 1,57 seviyesinde işlem görüyor.

YÜZDE 57 ZAM

2017-2018 dönemi için aynı otel ve tarihlerdeki (7 günlük Umre) organizasyonuna 6 bin 185 lira ila 7 bin 120 TL ücret belirlenirken bu ücret zammın yanı sıra kur artışının da etkisiyle 2018-2019 döneminde 6 bin 650 riyal (10 bin 411 TL) ila 6 bin 975 riyal (10 bin 920 lira) oldu. Buna göre geçtiğimiz yıla göre umre fiyatları Türk Lirası değerinde yüzde 57 arttı.

Diyanet ”2018-2019 yılında Başkanlığımız Organizasyonu ile umreye gitmeyi tercih eden vatandaşlarımız tur programlarından kendine uygun olanı belirledikten sonra o tura ait banka turkodu ile Başkanlığımız ile anlaşmalı bankalardan birisine umre ücretini yatırdıktan sonra Müftülüklere müracaat ederek umre kayıtlarını yaptırabileceklerdir” açıklamasında bulundu.

ÖNCE DOLAR SONRA TL ŞİMDİ RİYAL

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrılarının ardından işlem ücretlerini dolardan Türk Lirası’na çeviren Diyanet, Aralık 2017’den itibaren umre işlemlerinin Suudi Arabistan Riyali ile yapılmasına karar vermişti. 2017 yılının Aralık ayında 1 Suudi Arabistan Riyali (SAR), yaklaşık 1.04 TL'den işlem görüyordu.