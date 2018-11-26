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Dolar ne kadar oldu?

Geçen hafta 5,30 seviyesinin altına inen Dolar/TL, yeni haftaya da aynı seviyelerde başladı.

android-time 08:27
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu?
Geçen hafta 5,30 seviyesinin altına inen Dolar/TL, yeni haftaya da aynı seviyelerde başladı.

Dolar/TL, bugün en düşük 5,2874, en yüksek 5,3018 seviyesini gördü.

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 24,00 oldu.

26 KAS
08:30
26 KAS
08:30
Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL 5.2864/5.2926'dan, Euro/TL 6.0013/6.0087'den işlem görüyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin  Brexit anlaşmasının onaylandığını duyurdu.

Financial Times, Brexit Anlaşması’nın, AB’de kalmaya kıyasla yıllık maliyetinin, kişi başına yıllık 1100 sterlini (yaklaşık 7500 TL) bulabileceğini yazdı.

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR), May hükümetinin AB ile üzerinde anlaştığı Brexit anlaşmasının Britanya’ya 2030 yılına kadar 100 milyar GBP maliyet yaratacağını bildirdi.

FOREKS

Son güncelleme: android-time 08:3226.11.2018
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