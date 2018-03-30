Dolar ne kadar oldu? (30.03.2018)

Dolar/TL ve faiz son bir kaç haftada yaşadığı sert yükselişler ve negatif ayrışma trendinin ardından dün başlayan düzeltme ile yönünü aşağı çevirdi. Bankacılar, Paskalya tatili dolayısıyla bugün başlıca hisse senedi piyasalarının kapalı olması nedeniyle hacimlerin azalabileceğini; yoğun iç veri gündeminin izleneceğini belirttiler.

Bugün iç piyasada Şubat ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve yabancı ziyaretçi sayısı, 2017 yılına ilişkin genel yönetim borç stoku verileri açıklanacak. Öte yandan bugün TCMB’nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yeni takviminin de açıklanması bekleniyor.

Son dönemde benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL’nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 1’i aşarken, güne 4 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL 3.96’ya kadar geriledi. Analistler dün TL’de hem son dönemde gözlenen rekor değer kayıplarının bir düzeltmesinin yaşandığını, hem de ay sonu nedeniyle TL kısa pozisyonların kapandığını ve yüzde 1’in üzerinde değer kazancı ile TL’nin gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kazanan para birimi olduğunu belirtiyor.

Geçen hafta Cuma günü illikit piyasada rekor seviye olan 4.0375’e yükselen, dün gün içinde en yüksek 4.0160 seviyesini gören dolar/TL illikit piyasada 3.9350 seviyesine kadar geriledi. Kur bu sabah ise güne saat 0845’te 3.9454/3.9484 seviyesinde başladı. Geçen hafta 4.5037 ile tarihi zirveyi gören sepet bazında TL aynı saatte 4.3989/4.4046, geçen hafta 4.9728 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 4.8524/4.8609 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesinin yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden olduğunu; yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da TL’de değer kaybı ve son dönemde negatif ayrışmayı tetiklediğini belirtiyor.

TATİL OLDUĞU İÇİN HACİM DÜŞECEK

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’de bir düzeltme hareketi görüyoruz. Paskalya tatili öncesi zaten oldukça değer kaybetmiş olan TL’ye yönelik bazı kısa pozisyonlar kapatıldı. Bugün tatil olması nedeniyle hacimlerin oldukça düşecektir. Şimdi yakından izleyeceğimiz konu bu düzeltme hareketinin devamının gelip gelmeyeceği olacak” diye konuştu.

Hafta boyunca yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde de dün gevşeme gözlendi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.74, valörde yüzde 12.53’e kadar geriledikten sonra son işlemde yüzde 12.57 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.24, valörde aynı saatte son işlemde yüzde 14.20 seviyesindeydi.