Dolar/TL ne kadar oldu? (06.04.2018)

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen değer kaybının yanı sıra Türkiye'ye özgü iç siyasi endişelerin de etkisiyle günü 4.0615 ile tarihi zirvesini test ederek başladı.

Dün 4.0470”li seviyelerden tamamlayan ve bu sabah güne 4.01 civarında başlayan dolar/TL en yüksek 4.0615’yi test etti. Doların yükselmesine iç siyasi gelişmeler ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisi var. ABD'nin ticaret savaşına ilişkin çözümü görüşmek istediğini ifade etmesinin küresel piyasalardaki risk iştahı artırmasını neden göstermişti.

DOLAR İÇ GELİŞMELERDEN ETKİLENMEKTE

Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor. İsmini vermek istemeyen üst düzey bir bankacı, “Son iki haftaya bakıldığında ekonomi ağırlıklı iç siyasette faizlerin düşürülmesi için bir paket, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu yetkililere yönelik eleştirileri yer alıyor. Bugün de Merkez Bankası konuya dahil oldu. Bu sürecin nereye gittiğini anlamadığımız için bu yaşananlar piyasada bir endişe olarak kalıyor ve fiyatlamaları etkiliyor” dedi.